Prim günü 3600-4500-7200 olana erken emeklilik müjdesi! 2. EYT gibi emeklilik fırsatı geliyor: Torba yasa ile...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen reformlar arasında Bağ-Kur ve SSK sigortalılarının prim gün sayılarını eşitleme düzenlemesi öne çıkıyor. Halen Bağ-Kur sigortalılarının emekli olabilmesi için 9.000 gün prim ödemesi gerekiyor; bu, 7.200 gün prim ile emekli olan SSK sigortalılarından yaklaşık 5 yıl daha uzun bir süre. Planlanan düzenleme ile Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 7.200’e indirilmesi hedefleniyor. Bu değişiklik, küçük esnaflar başta olmak üzere milyonlarca Bağ-Kur sigortalısına 5 yıl erken emeklilik imkânı sunacak.