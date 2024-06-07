Erken emeklilik düşünenler için sigorta başlangıç tarihleri kritik öneme sahiptir. Bazı kişiler, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak sadece 10 yıl prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu, sosyal güvenlik sistemlerinde belirli şartları karşılayan bireyler için hızlı bir emeklilik imkanı sunan önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. İşte kadın - erkek emeklilik yaş tablosuna göre detaylar...

1 / 11 Son dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik imkanları, birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar için sunulan bu avantaj, belirli şartları karşılayanlar için geçerli. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin başvurularını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmaları son derece önemli. Peki 3600 günden emeklilik şartları neler, kimler yararlanabilir?

2 / 11 Eksik primi olanlar için kısmi emeklilik fırsatı sunuluyor. Prim günlerini tamamlayamayan sigortalılar için yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. Bu imkandan yararlanabilmek için 3600 prim gününü (10 yıl) doldurmak, 15 yıllık sigortalılık süresine sahip olmak ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.

3 / 11 Bu şartlardan en son hangisi tamamlanmışsa, mevcut mevzuata göre, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşına kadar emeklilik hakkı kazanılabilir.

4 / 11 15 Yıl ve 3600 Gün ile Emeklilik Tamamlama Tarihi Erkek Yaşı Kadın Yaşı 24.05.2002 - 23.05.2005 56 52 24.05.2005 - 23.05.2008 57 54 24.05.2008 - 23.05.2011 58 56 24.05.2011 - 23.05.2014 59 58 24.05.2014 sonrası 60 58

5 / 11 5400 Gün ile Kısmi Emeklilik Bağ-Kur'da kısmi emeklilik için 15 yıl (5400 gün) prim yeterli oluyor. Burada önemli olan tarih 1 Ekim 1999. Bu tarihe göre yaş şartı da belirleniyor.

6 / 11

Kısmi Emeklilik Formülü: 55 Yaş, 5400 Gün Prim 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olmaları ve 55 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanıyor.

1 Ekim 1999'da 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa, kademeli olarak emeklilik yaşı değişiyor.



7 / 11 Kadın sigortalılar için ise, 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalanlar, 15 yıl (5400 gün) prim ödemek ve 50 yaşını doldurmak şartıyla emekli olabiliyor.

1 Ekim 1999'da 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa, kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor.

8 / 11 KADINLAR KISMİ EMEKLİLİK (BAĞ-KUR) 1 Ekim 1999 tarihi itibariyle;

KALAN SÜRE - PRİM YILI - YAŞ ŞARTI

2 yıldan az - 15 - 50

2 yıldan fazla 4 yıldan az - 15 - 51

4 yıldan fazla 6 yıldan az 15 - 52

6 yıldan fazla 8 yıldan az 15 - 53

8 yıldan fazla 10 yıldan az 15 - 54

10 yıldan fazla 15 - 56

08.09.1999 30.04.2008 arası 15 - 60

9 / 11 ERKEKLER KISMİ EMEKLİLİK (BAĞ-KUR) 1 Ekim 1999 tarihi itibariyle;

KALAN SÜRE - PRİM YILI - YAŞ ŞARTI

2 yıldan az 15 - 55

2 yıldan fazla 6 yıldan az 15 - 56

6 yıldan fazla 10 yıldan az 15 - 57

10 yıldan fazla 15 - 58

08.09.1999-30.04.2008 arası 15 - 62



10 / 11 Yaşı Tamam Primi Eksik Olanlar Bir diğer grup ise yaşını doldurmuş, fakat prim günlerini tamamlayamamış kişilerden oluşuyor. Bu sigortalılar, 58-60 yaşlarına gelmelerine rağmen eksik primleri nedeniyle emekli olamıyorlar.