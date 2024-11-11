Primi eksik olan EYT'lilere fırsat geldi: 1999 öncesi sigortalı olanlara emeklilik çizelgesi

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı konusu gündemde öncelikli bir yer alıyor. Bu artışın özellikle emeklilik primi ödemelerinde maliyetleri artırması beklenirken, yıl sonuna kadar başvuruda bulunacaklar için avantajlı bir fırsat doğuyor. 31 Aralık'a kadar prim borçlanması yapanlar, yeni asgari ücretin oluşturacağı ek maliyetten etkilenmeden, eski ücret üzerinden ödeme yapabilecek. Bu durumda, ödemeler iki ay sonra başlayacağından, daha düşük maliyetlerle emeklilik sürecine katkı sağlanmış olacak.
Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişi, emeklilik ve prim hesaplarına yönelmiş durumda. Emekliler ve memurlar ocak ayında yapılacak maaş zamları için altı aylık enflasyon verilerini beklerken, çalışanlar asgari ücrete gelecek zamla ilgili beklenti içinde. Diğer yandan, eksik prim günleri olanlar ise borçlanma yoluyla bu açıklarını kapatma hazırlıkları yapıyor.
Erkekler askerlik süresini borçlanarak, kadınlar ise sigortalı olduktan sonra doğan üç çocuğa kadar her biri için 720 gün olmak üzere toplam 2160 gün borçlanma yaparak emeklilik prim gün sayılarını artırabiliyor. Yurtdışında çalışmış vatandaşlar da orada geçirdikleri süreyi borçlanma yoluyla primlerine ekleyebiliyor.
Bu borçlanmalar için ödenecek miktar, uygulanan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor ve bir aylık borçlanma tutarı, mevcut brüt asgari ücretin yüzde 32'sine denk geliyor. Yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45’e kadar çıkıyor. Bu nedenle, ocak ayında asgari ücrete yapılacak artış, borçlanma yoluyla prim günlerini tamamlamak isteyenler için maliyeti artıracak.
Bu Yıl Borçlanma Avantajlı
Emeklilik primi eksik olanlar, primlerini yıl sonuna kadar borçlanarak tamamlamayı hedefliyor. Şu anki brüt asgari ücret olan 20.002 TL üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 12 aylık bir borçlanma 76.807 TL'ye denk geliyor.
Ancak asgari ücrete yapılacak yüzde 30-40’lık bir zam bu tutarı 99.849 TL ile 107.530 TL arasında bir seviyeye çıkarabilir. Gurbetçiler içinse bu fark daha da büyüyor. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar yapılacak borçlanmalar daha avantajlı olacak.
Ödeme Zorunluluğu Yok
Borçlanma yapmak isteyenlerin, 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunmaları halinde borçlanma tutarları mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu durumda sadece başvurmak yeterli; ödeme ise iki ay sonra yapılabiliyor.
Ödeme yapılmadığı takdirde başvuru iptal ediliyor ancak hak kaybı yaşanmıyor. İstenildiği zaman tekrar başvuru yapılarak borçlanma işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Tüm Günleri Satın Alma Şart Değil
Borçlanma yaparken ihtiyaç duyulan gün sayısı kadar satın alınabiliyor. Örneğin, iki çocuk için 1440 gün borçlanma hakkına sahip bir annenin yalnızca 800 güne ihtiyacı varsa, bu kadar gün için başvuruda bulunabiliyor. Ancak Bağ-Kur günlerini satın almak isteyenlerin geçmişte ödemedikleri tüm günleri alması gerekiyor; burada kısmi ödeme imkânı bulunmuyor.
Kimler Yararlanabilir
Eksik prim günleri bulunan EYT'liler ve askerlik ya da doğum borçlanması ile günlerini tamamlamak isteyen sigortalılar bu yıl başvurduklarında avantajlı bir konumda olacak. Ayrıca Bağ-Kur günlerini ihya edecek olanlar da 31 Aralık’a kadar başvuruda bulunursa bu yılki asgari ücretten yararlanarak ödeme yapabilecek. Yurt dışındaki gurbetçiler de aynı tarihe kadar başvuruda bulunarak daha düşük maliyetle borçlanma yapabilir.
Asgari Ücrette Artış Nasıl Belirlenir
Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başlayacak. Enflasyon oranı en önemli kriter olacak. Merkez Bankası'nın son raporunda enflasyon tahmini yüzde 44 olarak güncellendi ve bu oran zam görüşmelerinde değerlendirilecek.
6 Aylık Enflasyon Oranı Değişti
Emekli ve memurların beklediği 6 aylık enflasyon oranı, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre yüzde 15.45 olarak hesaplandı.
Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.45’lik enflasyon artışı alacak; memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı kesinleşmiş olacak.