Primi eksik olana 3600 günle emeklilik formülü! EYT'liler, SSK-Bağ-Kur'lular için...

Emeklilik için prim günlerini doldurmayı hedefleyen milyonlarca vatandaş, asgari ücret artışı öncesinde hesaplamalarını hızlandırdı. Askerlik ve doğum borçlanmaları gibi yollarla eksik prim günlerini tamamlama imkanı, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Borçlanma tutarları, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2025 asgari ücret zammı ile birlikte bu tutarların artacak olması, başvuruların yıl sonuna kadar yapılmasını avantajlı hale getiriyor.