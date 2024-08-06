PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte güncel ödeme listesi...

Emekli banka promosyonları, Ağustos 2024 itibarıyla bankalar tarafından sunulan kampanyalarla dikkat çekiyor. Emekliler için avantajlı teklifler ve yüksek promosyonlar sunan bankalar araştırılıyor. İşte 2024 Ağustos ayında emeklilere sunulan banka promosyonları...
Emekli promosyon kampanyaları, Ağustos 2024 itibarıyla dikkat çekici tekliflerle sürüyor. Bankalar, emekli maaşlarını kendi hesaplarına taşıyan müşterilerine cazip promosyonlar sunuyor. İşte 2024 Ağustos ayında emekli promosyonu veren bankalar ve sundukları tutarlar hakkında detaylar...
Emekli promosyon kampanyaları emekli haberleri içerisinde önemli bir yer alıyor.
Emekli promosyon kampanyaları 2024 yılının ağustos ayında da devam ediyor. Birçok banka, kişinin aldığı emekli aylığına göre nakit promosyon veriyor.
İşte, kamu bankalarının güncel emekli promosyon kampanyaları...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
- 10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
- 15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
- 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
- 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
- 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,</p>
- 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
- 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.
Emekli maaşı alan bireyler için belirlenen promosyon ödemelerinde yeni dönem başladı.
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen bireyler 3 yılda bir kez olacak şekilde emekli promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Emekli maaşlarını alacak bireyler adına yapılan bu kampanya ödemelerinde bankalar ise ciddi bir rekabet içerisinde. Her banka tarafından farklı seviyelerde açıklanan promosyon ödemeleri güncellendi.
Hem devlet bankaları hem de özel bankaların dahil olduğu promosyon yarışında güncel ücretler açıklandı. İşte 2024 yılı Temmuz ayında bankaların açıkladığı emekli maaşına göre promosyon ödemeleri:
Garanti BBVA Bankası tarafından açıklanan 20224 yılı emekli maaşı promosyon ödemeleri ise şu şekilde:
- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL
-10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL
-15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL
-20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
YAPIKREDİ BANKASI-
Yapı Ve Kredi Bankası tarafından emekliler adına belirlenen 2024 yılı emekli maaş promosyonu ödemeleri ise şu şekilde:
-0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 9.250 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 13.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 15.500 TL
-20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
DENİZBANK-
Denizbank tarafından belirlenen 2024 yılı emekli maaş promosyonu ödemeleri için güncel kampanya ise şu şekilde:
- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
AKBANK-
Akbank tarafından belirlenen 2024 emekli maaş promosyonları için güncel ödeme ücretleri şu şekilde:
- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI-
Türkiye İş Bankası tarafından 2024 yılı emekli maaş promosyon ücretleri şu şekilde açıklandı:
- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI-
Ziraat Bankası tarafından 2024 yılı emekli promosyon ödemeleri şu şekilde açıklandı:
- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
HALKBANK-
Halkbank 2024 emekli maaş promosyonu ücretleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
VAKIFBANK-
Vakıfbank tarafından belirlenen 2024 yılı emekli maaşı promosyon ödemeleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Emekli maaşını Vakıfbank'tan alacak müşteriler aynı zamanda Vakıfbank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat kartı ile 12 ay boyunca yapılan alışverişlere toplamda 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı sunuyor.
Böylelikle Vakıfbank emeklilere toplamda 24.000 TL'ye kadar promosyon kazanma fırsatı yakalıyor.
Emeklilere verilen ek ödeme, maaş artışlarının yanı sıra her ay maaşlarına göre %4 ve %5 oranında vergi iadesi kapsamında sağlanıyor.
En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesiyle oluşan farklar, 7 Ağustos'ta ödenecek.
Son düzenlemeye göre, Ocak ayına kadar en düşük emekli maaşı 12.500 TL olacak.
Temmuz ayında yapılan %24,73 oranındaki enflasyon artışı ve memur emeklilerine yapılan %19,31 oranındaki toplu sözleşme artışları, ek ödeme sınırlarını yukarı çekti.