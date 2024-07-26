YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8760)

–– Finansal Kurumlar Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8761)

–– Konya İlinde Kurulacak Mavi HES Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8762)

–– Adapazarı ve Karacabey Kompresör İstasyonu Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8763)

–– Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan S:201200208 Sayılı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8764)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8765, 8766, 8767, 8768, 8769)