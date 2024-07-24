24 Temmuz 2024 Çarşamba Resmi Gazete'de Neler Var? Resmi Gazete'nin 32611. sayısı 24 Temmuz 2024 tarihinde yayımlandı. Bu sayıda, atama, karar, ilan ve diğer konularda birçok yeni düzenleme yer alıyor. İşte 24 Temmuz 2024 Resmi Gazete'de öne çıkan bazı kararlar: