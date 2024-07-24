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Resmi Gazete'de bugün neler var? (24 Temmuz 2024 Çarşamba kararları)

09:51 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:51 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>Resmi Gazete'de bugün neler var?</p>
Resmi Gazete'de bugün neler var?

Resmi Gazete bugünkü kararları merak konusu. Bugünkü Resmi Gazete atamaları başta olmak üzere Resmi Gazete kararları, çeşitli iş ilanları da yeni vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Temmuz 2024 Çarşamba Resmi Gazete kararları.

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24 Temmuz 2024 Çarşamba Resmi Gazete'de Neler Var? Resmi Gazete'nin 32611. sayısı 24 Temmuz 2024 tarihinde yayımlandı. Bu sayıda, atama, karar, ilan ve diğer konularda birçok yeni düzenleme yer alıyor. İşte 24 Temmuz 2024 Resmi Gazete'de öne çıkan bazı kararlar:

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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TEBLİĞLER

- 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

- Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/94, K: 2024/92 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2021/114, K: 2024/102 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/194, K: 2024/104 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 29/2/2024 Tarihli ve 2020/3703 Başvuru Numaralı Kararı

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RESMİ GAZETE İLANLARI

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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