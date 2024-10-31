Sağlığınıza dost, mucizevi besin: Resmen şifa kaynağı protein eksiğini gideriyor

Bu mucize besinin sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için haftada birkaç kez nohudu sofralarınıza dahil edebilirsiniz. Herhangi bir alerjen durumunuz, kronik rahatsızlığınız, gebelik veya emzirme durumunuz bulunuyorsa düzenli tüketim öncesi bir uzmana danışmanız önerilir.