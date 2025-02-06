Kar tatili haberleri son dakika valilik açıklamaları ile gelmeye devam ediyor. Sakarya'da 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullarda eğitime ara verilmişti. Peki, yarın Sakarya okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Sakarya okul var mı, yok mu? İşte Sakarya Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sakarya'da kar yağışı başladı.İl valilikleri ya da kaymakamlıklar okulların tatil edildiği illeri sosyal medya hesapları ve internet adreslerinden kamuoyuna duyuruyor. Peki, Sakarya'da okullar tatil mi?
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'da 6 Şubat Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.
Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün tatil edildi.
Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
SAKARYA'DA YARIN (7 ŞUBAT) OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Sakarya'da yarın okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
SAKARYA'DAN KAR MANZARALARI
Sakarya'da bugün yaşanan kar yağışının ardından kar fotoğrafları yayınlandı: