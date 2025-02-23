Samsunda yarın okullar tatil mi? Alaçam, Asarcık ve Ladik'te 13 Şubat Perşembe günü okul olacak mı?

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürecek. Öğrenciler yarın okulları tatil edilip edilmediğini sorguluyor. Peki, Yarın Samsun’da okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Samsun Valiliği son dakika açıklaması yaptı mı? İşte güncel bilgiler…

1 /4 Samsun’un etkisi altına alan yoğun kar yağışı, öğrenci, öğretmen ve velilerin gözünü kulağını Valilikten gelecek kar tatili açıklamasına çevirdi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin açıkladı. Peki yarın Samsun'da okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi günü okul tatil edildi mi?

2 /4 Samsun'da okullar tatil mi? Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

3 /4 Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.





