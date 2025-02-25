Satışlar yüzde 60 düştü: Pazarın yeni hakimi elektrikli araçlar mı?

Bu kapsamda Mart 2023'te Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından alınan tedbirlere göre, AB ülkeleri, 2035'ten itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay vermişti. AB Konseyi, üye ülkelerin söz konusu yıldan itibaren otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı onayladıklarını açıklamıştı.





Almanya'da Stuttgart ve Hamburg gibi şehirlerde eski dizel araçların belirli bölgelere girişi 2019'da yasaklanmıştı. Oslo'da da düşük emisyon politikaları nedeniyle dizel araçların kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

Öte yandan, Norveç, yeni otomobil pazarından benzinli ve dizel araçları fiilen yasaklayan ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Ülkedeki elektrikli araç sahiplerini temsil eden Norveç EV Derneği'nin (NEVA) Genel Sekreteri Christina Bu, ülkenin bu hedefe ulaşmasını beklediğini aktardı.

Uluslararası gelişmelere paralel olarak Türkiye otomobil piyasasında da değişim yaşanıyor.



