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SED YARDIM ÖDEME ZAMMI SON DURUM 10 OCAK: SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu?

SED YARDIM ÖDEME ZAMMI SON DURUM 10 OCAK: SED yardımı paraları ne kadar, kaç TL oldu?

08:5010/01/2025, الجمعة
G: 10/01/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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2025 yılı itibarıyla, sosyal yardım ödemelerinde yapılacak artışlar, özellikle düşük gelirli vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri için büyük önem taşıyor. Ocak 2025'te yapılacak zamlarla birlikte, SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da artacak. İşte bu ödemelerdeki beklenen değişiklikler...

2025 yılı itibarıyla, sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlar, özellikle düşük gelirli vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri için önemli bir gelişme olarak gündemde. Yeni yıl ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zamlar ve sosyal yardım kalemlerindeki artışlar, milyonlarca kişinin yaşam standartlarını iyileştirecek. Ocak ayında yapılacak bu artışlar, özellikle şu alanlarda dikkat çekiyor...

ENFLASYON BELLİ OLUYOR!

2024 Aralık enflasyonu 3 Ocak Cuma günü açıklanacak.

2025 SOSYAL YARDIM ZAMMI NETLEŞİYOR!

Bilindiği üzere, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu.

Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

5 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar

2025 SED ÖDEMELERİ

Çocuk (Okul Öncesi): 4.760,48

Çocuk (İlköğretim): 7.140,73

Çocuk (Ortaöğretim): 7.616,77

Çocuk (Orta öğretim çağında okumayan): 4.760,48

Çocuk (Yüksek Öğretim): 8.568,87

Kuruluştan Ayrılan Gençler: 3.808,38

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