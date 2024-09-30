Bartın, Kastamonu, Zonguldak.- Yarın (1 Ekim 2024 Salı) Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı; Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli;- Bugün sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop’ta yerel olarak kuvvetli;- Bugün öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli;- Bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.