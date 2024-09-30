Sıcaklıklar aniden düştü, şiddetli yağışlar geldi. Haftanın ilk iş gününde, 6 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hissedilir derecede, 8 ilâ 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'ye göre bugün ve yarın hava nasıl olacak? İşte son verilere göre il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen hava durumu tahminlerini ve son güncel haritayı paylaştı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara'da dün akşamdan itibaren etkili olan yağışlar devam edecek mi? Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Erzurum, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgârın; Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sel riskine dikkat! Hangi bölgeler tehdit altında?
Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü. Meteoroloji tarafından bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;30 Eylül 2024 itibarıyla 23 ilimize sarı uyarı; 1 - 2 Ekim 2024 tarihleri arasında 3 ilimize turuncu kod ile yağış uyarısı verilmiştir.
Bartın, Kastamonu, Zonguldak.- Yarın (1 Ekim 2024 Salı) Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı; Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli;- Bugün sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop’ta yerel olarak kuvvetli;- Bugün öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli;- Bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
(1 Ekim 2024)- Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.- Uyarı verilen illerimizdeki Valilik ve İl AFAD müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapılmıştır.- Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı. Sarı kodlu uyarı verilen Bolu'da, sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.Sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bazı kişiler, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Bazıları ise yağışa aldırmadan yürümeye devam etti.