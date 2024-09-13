SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emeklisine çifte ödeme var! 12.500 TL taban maaş alana 24.000 TL'ye kadar...

EYLÜL AYI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI BELLİ OLDU

Milyonlarca emeklinin geliri ocakta tekrar artacak. Buna dair veriler gelmeye devam ediyor. Emekli zammına dair haberleri takip eden vatandaşlar, banka promosyonları ne kadar olduğuna dair aramalarını da sıklaştırıyor. Eylül ayı kampanyalarını açıklayan bankalar, emekli maaşını 3 yıl kendilerinden alma taahütüyle 24 bin TL'ye kadar varan ödemeler yapıyor. Peki en yüksek banka promosyonu hangi bankada veriliyor? Banka promosyonları ne kadar? Merak edilenler yanıt buldu.