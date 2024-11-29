Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların emeklilik süreçlerini kolaylaştırmak adına çeşitli düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Kadın ve erkek çalışanlar için farklı kriterlerle oluşturulan emeklilik şartları, yaş ve prim gün sayılarında sağlanan avantajlarla dikkat çekiyor. SGK, belirli meslek gruplarına ve çalışma koşullarına göre değişen emeklilik yaş listesini duyurdu. Bu düzenlemeler, çalışanların emeklilik planlamasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, kadın ve erkekler için belirlenen emeklilik koşulları neler? Hangi yaş ve prim gün sayısıyla emekli olunabilir? İşte SGK’nın emeklilik yaş tablosu ve detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan erken emeklilik düzenlemeleri, uzun yıllar boyunca çalışan vatandaşlar için umut kaynağı olmaya devam ediyor. Çalışma koşullarına göre şekillendirilen bu fırsatlar, kadın ve erkek çalışanlara özel olarak sunulan avantajlarla dikkat çekiyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması gibi uygulamalar emeklilik tarihini öne çekme imkanı sunarken, bazı meslek gruplarına tanınan yıpranma payı hakkı da bu süreci hızlandırabiliyor. SGK’nın sunduğu bu avantajlar, birçok çalışanın emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürmesine olanak tanıyor. Peki, erken emeklilikten kimler yararlanabilir? Borçlanma imkanları ve prim gün sayısında sağlanan kolaylıklar neler? İşte detaylar…
KADIN VE ERKEK ÇALIŞANLARA YÖNELİK ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI
SGK tarafından açıklanan erken emeklilik imkanları, uzun yıllar çalışanlar için takip edilen konulardan biri olarak gündeme geliyor. Ayrıca kadın ve erkekler için farklı prim gün sayısı ve yaş sınırları şartı ile ön plana çıkan bu sistem, çeşitli sigortalılık tarihleri üzerinden hesaplanıyor.
Peki, kadın ve erkekler için emeklilik koşulları nedir?
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI
Sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, emeklilik yaşı ve sigortalık süresi ile ilgili detaylar aşağıda yer alıyor.
31.12.2008 ve sonrası 7100 58
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 58
24.05.1999 - 08.09.1999 5975 56 20 yıl
24.05.1998 - 23.05.1999 5975 55 20 yıl
24.05.1997 - 23.05.1998 5975 54 20 yıl
24.05.1996 - 23.05.1997 5900 53 20 yıl
24.05.1995 - 23.05.1996 5825 52 20 yıl
24.05.1994 - 23.05.1995 5750 51 20 yıl
24.05.1993 - 23.05.1994 5675 50 20 yıl
24.05.1992 - 23.05.1993 5600 49 20 yıl
24.05.1991 - 23.05.1992 5525 48 20 yıl
24.05.1990 - 23.05.1991 5450 47 20 yıl
24.05.1989 - 23.05.1990 5375 46 20 yıl
24.05.1988 - 23.05.1989 5300 45 20 yıl
24.05.1987 - 23.05.1988 5225 44 20 yıl
24.05.1986 - 23.05.1987 5150 43 20 yıl
24.05.1985 - 23.05.1986 5075 42 20 yıl
24.05.1984 - 23.05.1985 5000 41 20 yıl
09.09.1981 - 23.05.1984 5000 40 20 yıl
01.04.1981 - 08.09.1981 5000 38 20 yıl
01.04.1981 ve öncesi 5000 yaş yok 20 yıl
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI
Sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, emeklilik yaşı ve sigortalık süresi ile ilgili detaylar aşağıda yer alıyor.
31.12.2008 ve sonrası 7100 60
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 60
24.11.1998 - 08.09.1999 5975 58 25 yıl
24.05.1997 - 23.11.1998 5900 57 25 yıl
24.11.1995 - 23.05.1997 5825 56 25 yıl
24.05.1994 - 23.11.1995 5750 55 25 yıl
24.11.1992 - 23.05.1994 5675 54 25 yıl
24.05.1991 - 23.11.1992 5600 53 25 yıl
24.11.1989 - 23.05.1991 5525 52 25 yıl
24.05.1988 - 23.11.1989 5450 51 25 yıl
24.11.1986 - 23.05.1988 5375 50 25 yıl
24.05.1985 - 23.11.1986 5300 49 25 yıl
24.11.1983 - 23.05.1985 5225 48 25 yıl
24.05.1982 - 23.11.1983 5150 47 25 yıl
24.11.1980 - 23.05.1982 5075 46 25 yıl
24.05.1979 - 23.11.1980 5000 45 25 yıl
09.09.1976 - 23.05.1979 5000 44 25 yıl
08.09.1976 ve öncesi 5000 yaş yok 25 yıl
Not: Daha detaylı bilgi için SGK ile iletişime geçilebilir.