Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan erken emeklilik düzenlemeleri, uzun yıllar boyunca çalışan vatandaşlar için umut kaynağı olmaya devam ediyor. Çalışma koşullarına göre şekillendirilen bu fırsatlar, kadın ve erkek çalışanlara özel olarak sunulan avantajlarla dikkat çekiyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması gibi uygulamalar emeklilik tarihini öne çekme imkanı sunarken, bazı meslek gruplarına tanınan yıpranma payı hakkı da bu süreci hızlandırabiliyor. SGK’nın sunduğu bu avantajlar, birçok çalışanın emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürmesine olanak tanıyor. Peki, erken emeklilikten kimler yararlanabilir? Borçlanma imkanları ve prim gün sayısında sağlanan kolaylıklar neler? İşte detaylar…



