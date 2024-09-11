SGK erken emeklilik listesini paylaştı: Bu hastalıkları yaşayanlara emeklilik hakkı vuracak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik şartlarını düzenleyerek erken emeklilik hakkı tanınan hastalıklar listesini güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte, ciddi sağlık sorunları yaşayan bireylerin malulen emeklilikten faydalanabileceği hastalıklar yeniden tanımlandı. Yeni listede, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen ve çalışma kapasitesini önemli oranda düşüren birçok hastalık bulunuyor. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların güncel listesini yayımladı. Bu düzenlemeye göre, iş gücünde %60 oranında kayıp yaşayan bireyler, belirtilen hastalıklardan birine sahip olduklarında erken emeklilik hakkından faydalanabilecekler. SGK'nın listesinde kanser, epilepsi, organ nakli, Parkinson ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları bulunuyor. Bu hastalıklar çalışma hayatını olumsuz etkilediği için malulen emeklilik kapsamında değerlendiriliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi olan hastalıkların güncel listesini paylaştı. İş hayatında sağlık sorunları nedeniyle iş gücünde yüzde 60 oranında kayıp yaşayan bireyler, bu hastalıklardan birine sahip olmaları durumunda erken emeklilik hakkından yararlanabilecek.
SGK'nın düzenlemelerine göre, malulen emeklilik için sigortalı bireylerin en az 10 yıl çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gerekiyor.
Erken emekliliğe tabi olan hastalıklar
SGK'nın belirlediği ve malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen bazı hastalıklar şunlar:
* Kanser
* Epilepsi
* Parkinson Hastalığı
* Beyin Tümörleri
* Behçet Hastalığı
* Organ Nakli (Kemik iliği hariç)
* AIDS
* Tüberküloz
* Siroz
* Zeka Geriliği
* Şizofreni
* Bipolar Bozukluk
* Multipl Skleroz (MS)
* Serebral Palsi
* Felç ve Uzuv Kayıpları
* Demans
* Görme Kaybı
Bu hastalıkların, kişinin iş gücünde yüzde 60 veya daha fazla kayba neden olması durumunda malulen emeklilik hakkı kazanılabiliyor.
Ancak her hastalık durumunun malulen emeklilikle sonuçlanmadığını, iş gücünde kaybın derecesinin belirleyici olduğunu unutmamak gerekiyor.