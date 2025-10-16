SGK listeyi paylaştı: 1800 - 3600 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK TABLOSU OLUŞTU! 1999 - 2000 sonrası...

SAĞLIK NEDENİYLE EMEKLİLİK: MALULEN EMEKLİLİKTE TÜM DETAYLAR

MALULEN EMEKLİLİK HAKKI NASIL KAZANILIR?

Sigortalı bir çalışanın en az %60 oranında iş gücü kaybı yaşadığını SGK Sağlık Kurulu raporuyla belgelemesi malulen emeklilik için en temel koşuldur. Bu durumdaki kişilerden en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödemesi istenir. Ancak, başka birine sürekli bakım gerektirecek ölçüde ağır malul durumda olanlar için sigortalılık süresine bakılmaksızın yalnızca 1800 gün prim yeterli kabul edilir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındakiler bu haktan yararlanabilir.