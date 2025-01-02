Sıfır arabada kampanya fitili ateşlendi: 25 bin TL taksitle sıfır SUV otomobil! 1 Ocak 2025 itibariyle...

2025 yılı, otomobil almayı planlayanlar için çeşitli avantajlı kampanyalarla başladı. 2025 model sıfır otomobiller için hem indirimli fiyatlar hem de cazip faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunuluyor. Aralık ayında başlayan ve Ocak ayında da devam eden bu kampanyalar, özellikle araç almak isteyenler için fırsatlar sunuyor. Türkiye'deki önemli otomobil markalarının yıl sonu indirimleri ve düşük faizli kredi seçenekleri de belli oldu. İşte 2025 sıfır otomobil kampanyalarına dair tüm detaylar...
2025 yılına girmemizle birlikte, otomobil almayı planlayanlar için markaların yıl sonu kampanyaları büyük ilgi görüyor. Özellikle 2024 yılı sonunda, otomobil alacaklar için sıfır faizli kredi seçenekleri ve büyük fiyat indirimleri gibi cazip fırsatlar sunulmaya başlandı.
TOYOTA COROLLA SEDAN OTOMOBİLDE İNDİRİM
Corolla Sedan modelinin Ocak 2025 yılı fiyat listesi kontrol edildiğinde, tüm versiyonlarda indirim olduğu görüldü. Ayrıca Corolla Sedan otomobil modelinde en yüksek indirim 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonda ve 200 bin TL.
Peki, güncel Corolla Sedan fiyat listesi ne durumda ve diğer versiyonlarda ne kadar indirim var?
İşte 1 Ocak 2025 tarihli Toyota Corolla Sedan otomobil fiyat listesi;
Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 1.663.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.463.000 TL.
Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 1.730.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.605.000 TL.
Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.800.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.727.000 TL.
Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.880.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.806.000 TL.
Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.005.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.932.000 TL.
FAİZSİZ TAKSİT İLE OTOMOBİL İMKANI
Renault Megane Sedan otomobil modelinde, 2024 Aralık ayında faizsiz taksit kampanyası olduğu açıklandı. Ancak kampanyanın araç fiyatının sadece bir kısmını karşıladığı aktarıldı. Detaylar şu şekilde;
Kampanyanın Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda, Megane Sedan otomobil modelinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında, bireysel müşteriler (tüketiciler) için olduğu belirtildi. Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile aylık ödeme, 16.888 TL olarak açıklandı. Bunun yanı sıra otomobil için peşinat ödemesinin ayrıca yapılacağı duyuruldu.
Finansman kampanyalarının Renault Finans'ın şartlarına bağlı olduğu ve kampanyalı faiz oranlarının bireysel kullanımda Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) sigorta ürünüyle beraber geçerli olduğu belirtildi. Öte yandan Maxxi Koruma sigorta ürününün satın alınmadığı durumda, Renault Finans'ın baz faiz oranının uygulandığı aktarıldı.
Finansman kampanyalarının birleştirilemeyeceği ve kredi tahsis ücretlerinin kredi bedeline dahil olmadığı belirtildi. Faiz oranının ve maliyet oranlarının kullanılacak kredi tutarına ve vadeye göre değişebildiği duyuruldu. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtilirken, 31 Aralık 2024 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu aktarıldı. Ayrıca kampanya bitiş tarihi ve kapsamında değişiklik yapma hakkının saklı tutulduğu aktarıldı. Daha detaylı bilgi almak için Renault otomotiv şirketi ile iletişime geçilebilir.
RENAULT MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ NE DURUMDA?
Megane Sedan otomobil modelinde faizsiz taksit imkanı bulunuyor. Ancak araç fiyatının sadece bir kısmını karşılıyor. Bu nedenle söz konusu otomobilin peşinatı da birçok insan tarafından merak ediliyor.
Aşağıda Renault Megane Sedan otomobil modelinin 27 Aralık 2024 tarihli fiyat listesi yer alıyor.
Versiyonu: Touch 1.3 TCe EDC 140 bg. Fiyatı: 1.546.900 TL.
Versiyonu: Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. Fiyatı: 1.700.000 TL.
Versiyonu: Icon 1.3 TCe EDC 140 bg. Fiyatı: 1.628.900 TL.
Versiyonu: Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. Fiyatı: 1.782.000 TL.
FAİZSİZ TAKSİTLE SIFIR SUV OTOMOBİL
Chery otomotiv şirketinin 2024 Aralık ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, Tiggo 8 Pro Max Intelligent versiyonunda, 300 bin TL, 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası olduğu görüldü. Bunun yanı sıra 221 bin 850 TL nakit alım imkanı olduğu duyuruldu.
Kampanya hesaplandığında ise, aylık 25 bin TL taksit tutarı olduğu görüldü. Ancak bu tutar, Chery otomotiv şirketi tarafından açıklanmadı. Öte yandan Tiggo 8 Pro Max SUV otomobil modelinin Intelligent versiyonunda, ticari müşterilere özel 600 bin TL, 6 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi ve 221 bin 850 TL nakit alım indirim kampanyası olduğu belirtildi.
Tiggo 8 Pro Max SUV otomobil modelinin Exceptional versiyonunda ise, 250 bin TL, 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi ve 205 bin TL nakit alım imkanı olduğu duyuruldu. Bunun yanı sıra söz konusu otomobilde, ticari müşterilere özel olarak 600 bin TL, 6 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi ve 205 bin TL nakit alım indirimi olduğu aktarıldı.
Chery tarafından sunulan kampanyanın, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olduğu ve değişiklik yapma hakkının saklı tutulduğu belirtildi.
Daha detaylı bilgi almak için ilgili otomotiv şirketi ile iletişime geçilmesi gerekiyor.
CHERY TİGGO 8 PRO MAX FİYAT LİSTESİ
Chery otomotiv şirketinin Tiggo 8 Pro Max SUV otomobil modelinde kampanya olması, söz konusu aracın güncel fiyat listesi de merak ettirebiliyor. Zira bahsedilen kampanya otomobil fiyatının sadece bir kısmını karşılıyor. Peki, peşinat tutarı ne kadar?
Tiggo 8 Pro Max SUV otomobil modelinin 26 Aralık 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
Donanımı: Intelligent. Fiyatı: 2.055.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.833.150 TL.
Donanımı: Exceptional. Fiyatı: 2.200.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.995.000 TL.
DİĞER SUV ARAÇLARIN FİYAT LİSTESİ
Model: Omoda 5 Pro. Donanımı: Vision. Fiyatı: 1.650.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.650.000 TL.
Model: Omoda 5 Pro. Donanımı: Intelligent. Fiyatı: 1.800.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.626.000 TL.
Model: Omoda 5 Pro. Donanımı: Exceptional. Fiyatı: 1.954.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.954.000 TL.
Model: Tiggo 7 Pro. Donanımı: Intelligent. Fiyatı: 1.838.300 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.680.700 TL.
Model: Tiggo 7 Pro. Donanımı: Exceptional. Fiyatı: 2.009.800 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.989.800 TL
FİAT EGEA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Fiat Egea modelinde faizsiz taksit imkanı bulunuyor ancak otomobil fiyatının sadece bir kısmını kapsıyor. Bu nedenle söz konusu otomobilin peşinatı da pek çok insan tarafından merak edilerek araştırılıyor.
Aşağıda Fiat Egea Sedan Easy donanım otomobilin 28 Aralık 2024 tarihli fiyat listesi bulunuyor.
Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.044.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 924.900 TL.
Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP GSR. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.282.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.
Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.400.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.
Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.457.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.380.900 TL.