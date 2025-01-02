Sıfır arabada kampanya fitili ateşlendi: 25 bin TL taksitle sıfır SUV otomobil! 1 Ocak 2025 itibariyle...

TOYOTA COROLLA SEDAN OTOMOBİLDE İNDİRİM

Corolla Sedan modelinin Ocak 2025 yılı fiyat listesi kontrol edildiğinde, tüm versiyonlarda indirim olduğu görüldü. Ayrıca Corolla Sedan otomobil modelinde en yüksek indirim 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonda ve 200 bin TL.

Peki, güncel Corolla Sedan fiyat listesi ne durumda ve diğer versiyonlarda ne kadar indirim var?