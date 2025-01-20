Sıfır otomobilde yılın ilk çılgın kampanyası: Fiyatları 500 bin TL'de kredide faizi sıfırladılar

Geçtiğimiz yılı rekor satışlarla tamamlayan otomotiv sektörü, 2025'in ilk kampanyalarını duyurdu. Stoklarda kalan araçları hızla tüketmek isteyen markalar, sıfır faizli kredi seçeneklerinden takas desteğine kadar çeşitli avantajlar sunuyor. Yeni yıla araç sahibi olarak başlamak isteyenler için fırsatlarla dolu kampanyalar dikkat çekiyor. İşte kampanya yapan bazı markalar ve sundukları cazip fırsatlar...
2025’e girilmesinin ardından oomotiv markaları ilk kampanyaları devreye aldılar İşte kampanya dahilinde olan otomobiller...
Chery’den 300 bin TL destek
Chery, ocak ayında yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor. Bu kapsamda, üst düzey teknolojisi ve akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılan TIGGO 8 Pro Max modelinde 300 bin TL 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi veya 100 bin TL’ye varan nakit indirimi bulunuyor. OMODA 5 PRO için 300 bin TL 12 vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi ile birlikte kullanılabilen 178 bin TL’ye varan nakit indirim imkânı sağlanıyor. Chery TIGGO 7 Pro Max modelinde ise 300 bin TL 12 vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi ve 159 bin 800 TL’ye varan nakit indirim olanakları sunuluyor! Bununla birlikte tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle dikkat çekiyor.
Togg’dan 10X’e destek
Togg, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X’te 2025 yılının ilk kampanyasını kullanıcılarla buluşturdu. T10X’te fiyat artışı yapmayan Togg, ocak ayı boyunca farklı seçenekleri tüketicilerin ilgisine sunuyor. Bu kapsamda kullanıcılar, ocak süresince sınırlı sayıda T10X V2 için 500 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2,29 faizli 30 ay seçeneğinden ya da 650 bin TL krediye %0,99 faizli 12 ay seçeneği ile %2,69 faizli 30 ay vade seçeneğinden yararlanabilecek.
Opel’den faiz avantajı
Opel Türkiye, 2025 yılının ilk ayında da binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi olanakları ve başarılı hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel imkânlar sağlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Corsa, ocak ayı boyunca 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan ve güçlü karakteriyle öne çıkan Opel Astra, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla sunuluyor.
Jaecoo 7’de kredi avantajı
JAECOO 7 Revive versiyonuna özel 120.00 TL nakit alım avantajıyla birlikte 300.000 TL / 12 ay / %0 faizli kredi avantajı JAECOO yetkili satıcılarında tüketicileri bekliyor. JAECOO 7 Evolve versiyonu bireysel ve ticari müşterilere özel 122.000 TL nakit alım avantajı ile JAECOO yetkili satıcılarında yer alırken ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 Ay %0 faizli kredi kampanyası uygulanıyor.
C4’lere özel fiyat
Citroën C4 ile kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi avantajından faydalanılabiliyor. Ocak ayının avantajlı kampanyalarından biri de üstün konfor ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroën modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli cazip kredi imkanından yararlanabiliyor. SUV segmentinde rakiplerinden üstün konfor ve teknolojik özellikleriyle ayrılan Citroën C5 Aircross modelinde 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanından faydalanılabiliyor.
SWM’den nakit teklifi
SWM Motors, 2025’in ilk ayında da cazip kredi ve anahtar teslim fiyatlarıyla öne çıkıyor. Ülkemizde ATMO Group tarafından temsil edilen SWM’nin kaslı görünüme sahip SUV modeli olan G03F, sunduğu 7 kişilik oturma düzeni, off-road tipi gövde kiti, zengin donanımlarıyla 7 kişilik SUV segmentine boyut atlatıyor. SWM G03F, sportif İtalyan tasarımı, verimli motoru ve 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunan fonksiyonel iç mekanıyla ocak ayı boyunca nakit alımda geçerli 1.089.000 TL’lik cazip fiyatıyla eşsiz bir sürüş deneyimi ve satın alım fırsatı sunuyor.
DS Automobiles’ten modele özel
DS 7 ve DS 4 modellerinde ayrıcalıklı finansman modelleri sunuluyor. Bu kapsamda, benzersiz uzmanlığın yüksek teknolojiyle buluşmasından doğan, karizmatik ve güçlü tasarımıyla her an dikkat çeken DS 7 modelleri, şarj edilebilir hibrit versiyonlarda geçerli 1 milyon 500 bin TL’ye 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi ve dizel versiyonlarda geçerli 700 bin TL’ye 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi veya avantajlı takas desteği fırsatlarıyla yenilikçi teknolojilere tek bir otomobilde sahip olmak isteyenleri hedefliyor. Özgün ve zarif tasarımlı premium hatchback DS 4 modelleri 550 bin TL’ye varan 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği fırsatı var.
Nissan’dan ilk kampanya
C-SUV segmentinin yaratıcısı Nissan Qashqai’nin yılın en cazip kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği ve sıfır faiz avantajı sunuluyor.Yeni Nissan Qashqai’nin Mild Hybrid modellerinde;4x2 Designpack donanım seviyesinde ise 200.000TL nakit alım desteği ve 120.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkânı sunuluyor.Diğer donanım seviyelerinde (Platinum, Skypack, N-Design, Platinum Premium) ise 100.000TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER Qashqai modelinin N-Design donanım seviyelerinde ise 250.000 TL, diğer donanım seviyelerinde ise (Skypack, Platinum, Platinum Premium) 200.000 TL nakit alım desteği Ocak kampanyası kapsamında sunuluyor.
Kiia EV 9'da fırsat
Kia EV9’da 750 bin TL’ye 12 sıfır faiz uygulanıyor.Kampanya 03-31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.Kampanyalı krediler, Kia Kasko poliçesi yaptıran müşterilere uygulanacak. Takas desteği ise 350 bin TL olarak devreye girdi.
Ücretsiz yol yardımı
D Expert noktalarında araç ekspertizi yaptıran tüm müşteriler, Zurich Sigorta’nın güvencesiyle 1 yıl boyunca ücretsiz Acil Yol Destek Sigortası hizmetinden faydalanabiliyor. D Expert Acil Yol Destek Sigortası, kaza, yanma, arıza veya anahtar kaybı/çalınması gibi durumlarda devreye girerek, araçları çekici ile en yakın servise ulaştırma hizmeti sağlıyor. Yılda iki kez kullanılabilen bu yol yardım paketi, müşterilere hem güvence hem de rahatlık sunu
Renault'da 350 bin TL kredi
Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, Megane E-Tech modelinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında bireysel müşteriler (tüketiciler) için geçerli. Kampanyada, 350.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 29.167 TL’dir. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılmakta
Fiat Egea’larda yılbaşı fırsatı
Kampanya 07.01.2025 – 03.02.2025 tarihleri arasında 0 km 2024 ve 2025 yılı Egea modellerinde sınırlı sayı için geçerli.Kampanya kapsamında belirtilen 944.900 TL fiyat, Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR modellerde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış şekilde olacak. Kampanya ilgili modellerde 150.000 TL kredi, 12 ay taksit, 0% faiz oranı, aylık 12.500 TL ödeme seçeneği ile (0,12% aylık maliyet oranı 1,48% yıllık maliyet oranı) kullanacağınız hususi kredilerde geçerli olacak.