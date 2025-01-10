Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SİGARA ZAMMI İLE GÜNCEL FİYATLAR SON DAKİKA 10 OCAK 2025: Sigaraya zam geldi mi, en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

SİGARA ZAMMI İLE GÜNCEL FİYATLAR SON DAKİKA 10 OCAK 2025: Sigaraya zam geldi mi, en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

08:5310/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sigara fiyatlarını etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında yapılan artışın ardından, sigara fiyatlarında da yükseliş bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, bir paket sigaranın fiyatına 2 ila 2,5 TL arasında zam geleceği öngörülüyor. Yeni fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde uygulanması bekleniyor. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı karar ile sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında artış yapıldı. Yeni düzenleme kapsamında, ÖTV artış oranı %7,56 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 1,7026 TL’den 1,8312 TL’ye yükseldi. Yaklaşık 13 kuruşluk bu artışın sigara fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranı Artırıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı %7,56 olarak gerçekleşti.

ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi, yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükseldi.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse, sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı 7 lira 80 kuruştan 8 lira 38 kuruşa yükselecek.

Hesaplamalara göre, sigara fiyatları 2-2,5 lira artacak.

#sigara
#sigara zammı
#sigara fiyatları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Engelli emeklilik şartları değişti: 2008 öncesi sigorta girişi olanlar dikkat! SGK Merkez Sağlık Kurulu karar verecek