Silivri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçedir. Şehrin batısında yer alan Silivri, Marmara Denizi kıyısında konumlanmıştır. İstanbul'un Silivri ilçesi, şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır. Peki Silivri köyleri hangileri? Silivri’de gezilecek, piknik yapılacak yerler neresi? İşte İstanbul Silivri köy isimleri.
Silivri'de keşfedilmeyi bekleyen birçok köy bulunmaktadır. Bu köylerin her biri kendine özgü bir atmosfere ve güzelliğe sahiptir. Silivri Köyleri, doğayla iç içe bir tatil yapmak ve şehrin stresinden uzaklaşmak için ideal bir yerdir. Silivri'ye gitmeyi düşünüyorsanız, bu bilgiler ışığında planlama yapabilir ve keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. Peki Silivri köyleri hangileri? Silivri’de gezilecek, piknik yapılacak yerler neresi? İşte Silivri’de gezilecek görülecek yerler ve İstanbul Silivri köy isimleri.
Silivri, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir ilçedir. İlçede Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma birçok tarihi eser bulunmaktadır.
Ayrıca Silivri, tertemiz denizi ve kumsalları ile yaz aylarında oldukça popüler bir turizm merkezidir. Silivri’de 7 belde ile beraber toplam 22 mahalle muhtarlığı ve 13 köy muhtarlığı bulunmaktadır.
Bekirli: Doğal güzellikleri ile öne çıkan bir köydür. Bekirli'de piknik yapabilir, kamp kurabilir ve doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.
Kurfallı: Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir köydür. Köyde Bizans döneminden kalma bir kilise bulunmaktadır. Kurfallı'da yöresel ürünler satın alabilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve tarihi mekanları gezebilirsiniz.
Büyükçavuşlu: Silivri'nin en eski köylerinden biridir. Köyde Osmanlı döneminden kalma bir cami bulunmaktadır. Büyükçavuşlu'da yöresel ürünler satın alabilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve tarihi mekanları gezebilirsiniz.
Akören Köyü, İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı bir mahalledir. Silivri'nin kuzeybatısında, Çatalca ilçesine yakın bir konumda yer almaktadır. İstanbul’a 83 km, Silivri ilçesine 17 km uzaklıktadır.
Beyciler: 1928 de beyceğiz mezrası olarak kurulup daha sonra beyciler mahallesi adını almıştır. Köy 1928 yılında Bulgaristan ,Yunanistan ve Romanya’dan gelen muhacirlerin kendi paraları ile satın aldıkları Beyceğiz Çiftlik arazisi üzerinde 80 hane olarak kurulmuştur.
Köy halkı mahallenin kuruluşu ile birlikte tarım ve hayvancılık üzerine çalışmıştır.Köy halkı 1928 yılından1963 yılına kadar sadece Bulgaristan,Yunanistan ve Romanya’dan gelen muhacirlerin gelmesiyle çoğalmıştır.1963 yılında Ordu ilinden bir aile gelip yerleşmiştir. Bugün Ordu ve diğer illerden gelip yerleşen aile sayısı 80 civarındadır. 2008 yılında Trabzon OF'lu bir aile de köye yerleşmiştir. İstanbul iline 96 km, Silivri ilçesine 28 km uzaklıktadır.
Büyüksinekli: İstanbul ilinin Silivri ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin adı, 1890 yılı kayıtlarında Sinekli olarak geçmektedir.
Çeltik,
Danamandıra,
Fener,
Küçüksinekli,
Sayalar,
Seymen,
Çayırdere,
B.kılıçlı
Silivri Gezilecek ve Görülecek Yerler
Silivri sahili, Silivri’nin en popüler yerleri arasında ilk sırada yer alır. Çünkü zaten İstanbul’a yakın bir sahil kasabası olarak bilinmektedir. Özellikle yaz aylarında çok canlıdır. Burası hem bölge halkı hem de yakın illerden gelen tatilciler tarafından doldurulmaktadır.
Silivri Kalesi (Selymbria Kalesi)
Kalenin Antik dönemdeki adı Selymbria Kalesi olarak biliniyor. Bizans döneminden kalma bir yapı olan kale, Bizans mimarisinin özelliklerini taşıyan güzel bir tarihi eser. Osmanlı dönemimde çeşitli tadilatlar geçirmiş olan yapı Silivri’nin görülmeye değer tarihi yapılarından biri biliniyor.
Mimar Sinan Köprüsü
Silivri ilçesinin en güzel tarihi yapılarından biri olan Mimar Sinan Köprüsü 1568 yılında, Sülüklü Dere olarak da anılan Silivri Çayı üzerine inşa edilmiş.
Silivri Çarşısı
Silivri’nin merkezinde, Piri Mehmet Paşa mevkiinde bulunan Silivri Çarşısı, modern alışveriş dükkânlarının yanı sıra eski ve tarihi dükkânların da bulunduğu şirin bir sahil kasabası çarşısı olarak keşfedilemeye ve görülmeye değer yerlerden biri.
Masal Köy
2015 yılında, Kınalı mevkiinde, Halil Albayrak Caddesi üzerinde kurulan Masal Köy, yemyeşil bir alana kurulmuş, içinde botanik bahçesi, hayvanat bahçesi, oyun ve etkinlik alanları da olan çok keyifli bir mekân.
Silivri dalgakıran, Silivri’de sahilde yer almaktadır.
Selim Paşa tarihi evleri: Silivri gezilecek yerler listesinin, tarihe tanıklık eden başka bir noktasıdır. Ve Selim Paşa Mahallesi’nde yer almakta olup bölgenin tarihi ve mimarisi hakkında fikir vermektedir.