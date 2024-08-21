ŞOK 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market Ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 21 Ağustos çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için araştırdık. Philips televizyon, iPhone 13, klima çeşitleri ve çamaşır makineleri gibi birçok elektronik ve ev eşyası indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. İşte ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu.



