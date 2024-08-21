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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21 Ağustos 2024: Philips televizyon, iPhone 13, Samsung çamaşır makinesi...

09:57 - 21/08/2024 Wednesday
Güncelleme: 09:57 - 21/08/2024 Wednesday
Yeni Şafak
<p>ŞOK indirim kataloğu</p>
ŞOK indirim kataloğu

ŞOK, aktüel kataloğunda geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. ŞOK’un aktüel kataloğunda, Philips 50 inç 4K Ultra HD Smart Ambilight LED TV, iPhone 13 128GB Midnight cep telefonu ve Samsung çamaşır makinesi cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. 21 Ağustos ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? İşte 21 Ağustos ŞOK Aktüel kataloğu...

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ŞOK 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market Ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 21 Ağustos çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için araştırdık. Philips televizyon, iPhone 13, klima çeşitleri ve çamaşır makineleri gibi birçok elektronik ve ev eşyası indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. İşte ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu.


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ŞOK’un 21 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda, Philips 50 inç 4K Ultra HD Smart Ambilight LED TV 18.499 TL fiyatla satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünleri arasında, iPhone 13 ve Baymak klimalar gözlerden kaçmıyor.

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Samsung WW70T4020CE Çamaşır Makinesi 13.999 TL

Philips 50 inç 4K Ultra HD Smart Ambilight LED TV 18.499 TL

Karcher SC 2 Easyfix Buharlı Temizleyici 6.999 TL

Ufo ATH-20 Kanatlı Fan ve Hava Temizleyici 7.499 TL

Baymak Elegant Prime 18 18000 BTU Inverter Klima 40.999 TL

iPhone 13 128GB Midnight Cep Telefonu 36.999 TL

E.C.A. Ecotech ESA11212000 R32 12000 BTU Inverter Klima 25.599 TL

Ufo ATB-01 Soğuk Buharlı Portatif Vantilatör 6.599 TL

LG F4V3VYW3W 9 Kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi 16.999 TL

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Ufo ATH-20 Kanatlı Fan ve Hava Temizleyici 7.499 TL

Samsung WW70T4020CE Çamaşır Makinesi 13.999 TL

Karcher SC 2 Easyfix Buharlı Temizleyici 6.999 TL,

Ufo ATB-01 Soğuk Buharlı Portatif Vantilatör 6.599 TL

Çamaşır makinelerinde LG F4V3VYW3W 9 Kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi 16.999 TL

İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21 Ağustos 2024 indirimleri...

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