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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 25 Eylül 2024 ŞOK'ta bu hafta indirimde neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 25 Eylül 2024 ŞOK'ta bu hafta indirimde neler var?

12:0423/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>ŞOK indirim kataloğu</p>
ŞOK indirim kataloğu

ŞOK market, Eylül ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Her hafta olduğu gibi, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü de raflarda yerini alacak birçok ürün, müşterilere cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. İşte 25 Eylül 1 Ekim ŞOK Market İndirimli Ürünleri:

Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 Eylül - 1 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Eylül ayının son aktüel ürünler kampanyasında yer alacak aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

25 Eylül 1 Ekim ŞOK market indirim kataloğunda daha birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. 

2.999 TL fiyatıyla şık ve fonksiyonel bir çalışma masası, 1.699 TL'ye zarif bir kitaplık uygun fiyata müşterilere sunuluyor.

 Quartz İç Cephe Boyası 10 kg 349 TL, Quartz Tavan Boyası 17.5 kg 399 TL

İç Cephe Boya Rulosu 49.95 TL, Kalorifer Rulosu 24.95 TL, 3 numaralı fırça 29.95 TL, 2 numaralı fırça 19.95 TL, 2.5 numaralı fırça 24.95 TL, Kapı altı süngeri 39.95 TL, Çelik Halatlı Anahtarlı Emniyet Kilidi 99.95 TL, Takım Çantası 129 TL, 2’li Tornavida Seti 59.95 TL, Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı 44.95 TL fiyatlarla satışa sunuluyor.

Duş başlığı seti 69.95 TL,

Fonksiyonel Batarya Ucu 49.95 TL,

Kapı Stoperi 39.95 TL,

Yapışkanlı Gider Filtresi 24.95 TL

Tabaklık Köşe Rafı 249 TL,

Ferforje Sepet 199 TL,

3 Katlı Metal Raf 399 TL,

Rulo Havluluk 129 TL,

Ekmeklik 139 TL

Buzdolabı Organizer 69.95 TL'den satışa sunuluyor.

Arzum Saç Kurutma Makinesi 699 TL

3 Basamaklı Merdiven 699 TL

4+1 Merdiven yine 699 TL

Oyun Çadırı 399 TL

Oyuncak Kutusu 119 TL,

Barbie’nin Sevimli Hayvan Arkadaşları 59.95 TL

Dev Tekerlek Ustası Araçlar 219 TL

Lio Salamura Siyah Zeytin 500 gr 89 TL

Lio Kırma Yeşil Zeytin 400 gr 59 TL

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 269 TL,

Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 gr 72.90 TL

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