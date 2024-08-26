ŞOK, aktüel kataloğunda geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. ŞOK Market mağazalarında 28 Ağustos ile 4 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Ağustos ayının son Çarşamba fırsatları yayınlandı. ŞOK 28 Ağustos 2024 kataloğu ile satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK 28 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu.

1 / 8 ŞOK'ta bu hafta 28 Ağustos ile 4 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Ağustos ayının son aktüel ürünler kampanyasında yer alacak aktüel ürünler belli oldu. ŞOK market 28 Ağustos çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için araştırdık. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

2 / 8 28 Ağustos ŞOK Market kataloğunda Anadolu Mutfağı Yasemin Pirinç 1 Kg 39,90 TL, Banvit Piliç Salam 850 gr 49,90 TL, Superfresh Refika Pizzası King Extra 520 gr 99 TL, Elidor Saç Kremi / Şampuan Çeşitleri 79 TL, Morfose Saç Spreyi 49,90 TL, Kotex İnce Günlük Ped Parfümsüz 34'lü 24,90 TL ve Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi 229 TL fiyata satılıyor.

3 / 8 ŞOK Aktüel 28 Ağustos kampanyasında Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 gr 119 TL, Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 gr 59,90 TL, Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 450 gr 69,90 TL, Mis Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 1500 gr 43,50 TL, Mis Pastörize Günlük Süt 1 Litre 29,90 TL, Mis Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 31,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor. ŞOK 28 Ağustos 2024 kataloğu ile bu hafta gelecek diğer aktüel ürünlere de hemen bakalım.

4 / 8 ŞOK Aktüel Ürünler kataloğu ile bu hafta Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 199,90 TL, Bebeland Bebek Bakım Örtüsü 42,50 TL, Garnier Kadın Saf&Temiz Deodorant 150 ml 99 TL, Garnier Kadın/Erkek Roll-On Deodorant Çeşitleri 50 ml 89 TL,

5 / 8 Çiçekli Şeffaf Mandal Toka Çeşitleri 34,90 TL, Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 1,5 Litre 74,90 TL, Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 1,5 Litre 49,90 TL, Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Tableti 58'li 329 TL, Peros Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 5 Litre 109 TL, Peros Sıvı Bakım Deterjanı Siyahlar/ Renkliler 3 Litre 95 TL ve Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 399 TL ile rafta yerini alacak.

6 / 8 ŞOK'ta bu hafta geçerli olacak 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 4x1 litre Pınar %1 Yağlı Süt 105 TL, 100 gram Kocatepe Türk Kahvesi 30 TL, 4x250 ml Redbull 105 TL, 450 ml Dove Sıvı Sabun 60 TL ve 12'li Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 75 TL'den satışa sunulmakta.



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