Sosyal yardım ödemelerine Ocak hesabı çıktı! 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı değişiyor

Ocak ayında yapılacak memur maaş katsayısındaki artış, sosyal destek ödemelerinde önemli bir yükselişi de beraberinde getirecek. Bu artış, yaşlılar, engelliler, hastalar ve onlara bakan yakınlarına verilen yardımları kapsayacak. Ailelere yapılan sosyal desteklerde de ciddi bir artış öngörülüyor. Orta Vadeli Program (OVP), bu artışın ipuçlarını sunarken, vatandaşların beklediği maaş miktarlarına dair beklentileri şekillendiriyor.
Ocak ayında memur maaşına yapılacak zam, sosyal yardım ödemelerini de ciddi şekilde artıracak. Bu artış, özellikle düşük gelirli aileler, yaşlılar, engelliler ve bakıma muhtaç bireyler için önemli bir destek sağlayacak. Hükümetin Orta Vadeli Programı (OVP) kapsamında yapılan enflasyon tahminleri doğrultusunda, sosyal yardımların 2025 yılına kadar daha da güçlenmesi bekleniyor. Bu düzenlemeler, ihtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarını iyileştirmede önemli bir katkı sağlayacak.
Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artış, sosyal yardım ödemelerinde de önemli değişiklikler getirecek. Memurlara yapılacak %6'lık zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon farkıyla birlikte, sosyal yardım ödemeleri de yeniden hesaplanacak.
Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 2024 yılı enflasyonunun %41.5 olması beklenirken, memur maaşlarına %9.31 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Aynı şekilde, sosyal yardımlar da bu oranla artacak.
65 Yaş Aylığı
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı, Ocak ayındaki zamla birlikte 4.181 TL’den 4.570 TL’ye yükselecek. Ayrıca, bu yardımlardan yararlanma koşulları, yeni asgari ücretle birlikte düzenlenerek daha fazla kişinin faydalanması sağlanacak.
Evde Bakım Desteği
Bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilere yönelik evde bakım aylığı, 9.077 TL’den 9.923 TL’ye çıkacak. Asgari ücret artışıyla birlikte daha geniş bir kesim bu destekten yararlanabilecek.
Engelli Aylıkları
Yüzde 40-69 arası engelli bireylere ödenen aylık 3.338 TL’den 3.648 TL’ye, %70 ve üzeri engellilere verilen aylık ise 5.007 TL’den 5.473 TL’ye yükselecek.
Hastalara Yönelik Nakdi Yardımlar
SSPE ve tüberküloz hastalarına yapılan yardımlar, 9.077 TL’den 9.923 TL’ye çıkacak. Ayrıca, tüberküloz hastalarına ödenen aylık 600 TL’lik bakım yardımı da devam edecek.
Ailelere Yönelik Çocuk Destekleri
Okul öncesi çocuklar için ödenen SED: 4.312 TL’den 4.713 TL’ye,
İlkokul seviyesindeki çocuklar için SED: 6.468 TL’den 7.070 TL’ye,
Ortaöğretim öğrencileri için SED: 6.899 TL’den 7.541 TL’ye,
Yükseköğrenim gören çocuklar için SED: 7.761 TL’den 8.484 TL’ye yükselecek.
Okula Devam Etmeyen Çocuklar ve Kurumdan Ayrılan Gençler
Ortaöğretime devam etmeyen çocuklara yapılan ödeme: 4.312 TL’den 4.713 TL’ye,
Kurum bakımından ayrılan gençlere yapılan ödeme: 3.449 TL’den 3.770 TL’ye çıkacak.