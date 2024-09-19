Sosyal yardım ödemelerine Ocak hesabı çıktı! 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı değişiyor

Ocak ayında memur maaşına yapılacak zam, sosyal yardım ödemelerini de ciddi şekilde artıracak. Bu artış, özellikle düşük gelirli aileler, yaşlılar, engelliler ve bakıma muhtaç bireyler için önemli bir destek sağlayacak. Hükümetin Orta Vadeli Programı (OVP) kapsamında yapılan enflasyon tahminleri doğrultusunda, sosyal yardımların 2025 yılına kadar daha da güçlenmesi bekleniyor. Bu düzenlemeler, ihtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarını iyileştirmede önemli bir katkı sağlayacak.