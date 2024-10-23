Sosyal yardımlara artış müjdesi! Tutarlar Ocak ayında sil baştan değişiyor! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Sosyal desteklere ayrılan kaynak, 2025 yılı itibarıyla önemli bir artış göstererek 651 milyar liraya çıkarıldı. Bu artış, sosyal destek ödemelerinde %30,98 oranında bir zam anlamına geliyor. Memur maaş artışlarına paralel olarak düzenlenen bu destekler, milyonlarca vatandaşın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor. Emekli maaşlarından evde bakım aylığına kadar geniş bir yelpazede yapılacak olan bu ödemeler, toplumsal refahı artıracak adımlar arasında yer alıyor.