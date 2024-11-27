SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 24.000 TL ödeme listesi oluştu: 12.500, 14.500, 19.750 lira maaş alana…

Emekli maaşı banka promosyon ücretleri, yeni emekli olanlar ve taahhüt süresi sona erenler tarafından merakla araştırılıyor. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası ve Halkbank, emeklilere 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi sunarken, özel bankalarda bu tutar 20 bin TL’ye kadar yükseldi. Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklileri için ise 24 bin TL’ye varan promosyon fırsatı dikkat çekiyor. Bankalar, yıl sonuna yaklaşırken cazip ödeme seçenekleri ve ek avantajlarla emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon ödüyor? İşte güncel promosyon ücretleri ve detaylar…