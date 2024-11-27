SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 24.000 TL ödeme listesi oluştu: 12.500, 14.500, 19.750 lira maaş alana…

Emekli promosyonlarında yıl sonuna yaklaşırken bankalar arasında rekabet artıyor. Yeni emekli olan, emekli olmaya hazırlanan ya da maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuluyor. Bankalar, maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere yüksek tutarlarda nakit promosyon ödemesi yapıyor. 31 Aralık 2024’e kadar başvuruların kabul edileceği promosyon kampanyalarında bazı bankalar, emeklilere 24 bin TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor. Promosyon almak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel tutarları yakından takip ediyor.
Emekli maaşı banka promosyon ücretleri, yeni emekli olanlar ve taahhüt süresi sona erenler tarafından merakla araştırılıyor. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası ve Halkbank, emeklilere 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi sunarken, özel bankalarda bu tutar 20 bin TL’ye kadar yükseldi. Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklileri için ise 24 bin TL’ye varan promosyon fırsatı dikkat çekiyor. Bankalar, yıl sonuna yaklaşırken cazip ödeme seçenekleri ve ek avantajlarla emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon ödüyor? İşte güncel promosyon ücretleri ve detaylar…
YENİ PROMOSYON TUTARI 24 BİN TL'YE ULAŞTI
Emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zamlar öncesinde, 2024 kasım ayında VakıfBank promosyon tutarını 24 bin TL'ye güncelledi. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.
Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu.
İşte 2024 kasım ayı itibarıyla bankaların güncel promosyon ödemeleri;
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 20.000 TL’ye varan nakit promosyon.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.
Buna göre maaş aralığınız:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU
Emeklilere 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü
Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaşınızı taşıyın, 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon kazanın.
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!
Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize ;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;
Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,
Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Kasım – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Maaş tutarı;
9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
18.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 9.250 TL;
10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 13.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 15.500 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 18.000 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.
Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaş tutarı;
10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,
20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL olarak promosyon ödemesi yapılacak.