KÖK MAAŞLARI 7.500 İLA 10.700 LİRA OLANLARIN DURUMU

Şu anki verilere göre, en düşük kök maaş 7 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Kök maaşı 7 bin 500 ila 10 bin 700 lira arasında olan emekliler, 2025 Ocak zammı sonrasında da 12 bin 500 lira almaya devam edecek.