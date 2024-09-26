SSK - BAĞ-KUR emeklisi Ocak 2025 kök maaş zammı için yeni oran çıktı! Refah payı ve seyyanen artış ile...

Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerinde. Şu ana kadar Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon oranları belli olmuş durumda, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler bekleniyor. Emekli vatandaşlar, Ocak 2025’te yapılacak zam için bu dört aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları ise, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ve Orta Vadeli Program’daki enflasyon hedefi üzerinden hesaplamalar yapmaya başladı. Peki, 2025 yılında emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yapılacak zam oranları yüzde kaç olacak? İşte emekli maaş zammına dair merak edilen son gelişmeler...