SSK - BAĞ-KUR emeklisi Ocak 2025 kök maaş zammı için yeni oran çıktı! Refah payı ve seyyanen artış ile...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından gözler 2025 Ocak zamlarına çevirdi. Yeni yılda yapılacak emekli maaş zammı için geri sayım devam ederken, Sosyal Güvenlik uzmanlarının hesaplamaları da sürüyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranında en kritik gösterge enflasyon rakamları olacak. Bunun yanı sıra, emekli maaşlarına refah payı zammı eklenip eklenmeyeceği de merakla takip edilen bir diğer konu olarak öne çıkıyor.
Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerinde. Şu ana kadar Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon oranları belli olmuş durumda, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler bekleniyor. Emekli vatandaşlar, Ocak 2025’te yapılacak zam için bu dört aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları ise, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ve Orta Vadeli Program’daki enflasyon hedefi üzerinden hesaplamalar yapmaya başladı. Peki, 2025 yılında emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yapılacak zam oranları yüzde kaç olacak? İşte emekli maaş zammına dair merak edilen son gelişmeler...
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Buna göre piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
TÜİK milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın sekizinci enflasyon verisi açıklandı.
Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 5.77 oldu.
Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)
TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKI
Temmuz ayı enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için belirleyici oluyor. 2025 Ocak ayı zammını belirleyecek ilk veri açıklandı.
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın yedinci enflasyon verisi açıklandı.
Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3.23 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23 farkı şimdiden hak etmiş oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.