SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi başvurabilir! 20.000 TL'ye kadar karşılıksız ödenecek: İşte maaşlara göre yeni liste...

Emekli maaşlarının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından bankalar, emeklilere sundukları promosyon tekliflerini artırarak yeni kampanyalar başlattı. Bu durum, emekliler arasında hangi bankanın en yüksek promosyonu verdiği konusunda yoğun bir araştırmaya yol açtı. İşte bankaların sunduğu en güncel promosyon teklifleri
Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından, emekliler bankaların sunduğu promosyon tutarlarını daha yakından incelemeye başladı. Bu promosyonlar, emeklilerin maaşlarını belirli bir bankaya taşıması ve genellikle 3 yıl boyunca o bankadan maaş alma taahhüdünde bulunmaları karşılığında veriliyor.
Emekli banka promosyonları, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İNG, Garanti BBVA, Akbank gibi birçok banka tarafından sunuluyor ve bu promosyonların güncel tutarları sık sık gündemde yer alıyor.
Emekli maaşını alacağı bankayı farklı bir bankaya taşımak isteyen emekli, banka şubesi aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden işlemi bildirmek mecburiyetinde. Bankalar ise kendisinden maaş almayı taahhüt eden emekli için maaş tutarına göre belli bir miktarda promosyon veriyor.
10 BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARINI GÜNCELLEDİ... KAMU BANKALARINDAN ÖZEL BANKALARA KADAR
Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte cevabı...
QNB FİNANSBANK
Finansbank'ta, 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanılabilir.
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon,Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon.
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL' ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı bulunuyor.
Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL 6.250 TL10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere de 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterileri yararlanabilecek.
HALK BANKASI
Maaşını 3 yıl boyunca Halk Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir Brüt maaş tutarı ve ödenecek promosyonlar şöyle:10.000 TL - 14.999,99 TL / 8.000 TL15.000 TL - 19.999,99 TL / 10.000 TL20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL ödeme yapılacak.
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabiliyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı bulunuyor.
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alınır.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL 21.20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL olarak hazırlandı.
TÜRKİYE FİNANS
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere; 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyon verilecek.
1 aylık emekli maaşı tutarı;10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri; 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL 20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL olarak ödeme yapılacak.