Erken emeklilik, pek çok çalışanın hayalini süsleyen bir konudur. Ancak, bu süreci etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu erken emeklilik seçenekleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmektedir. Özellikle belirli bir sigortalılık süresine sahip bireyler için çeşitli istisnalar mevcuttur. Ancak, bu istisnalardan yararlanabilmek için başvuruların zamanında ve eksiksiz yapılması büyük önem taşır.