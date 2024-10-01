SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zamlı ödenecek! Rekor artışla rakamlar değişti: 12.500 TL taban maaş alan emekli...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar için bankaların promosyon ödemeleri Ekim ayında da devam ediyor. Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları, bankaların yeni müşteri çekmek amacıyla sunduğu önemli fırsatlardan biri haline gelmiş durumda. Bankalar, özellikle emeklilere maaşlarını taşımaları karşılığında sundukları promosyon ödemelerini sık sık güncelleyerek cazip tekliflerle dikkat çekiyor. İşte güncellenen rakamlar ile emekli maaş promosyonları...
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan milyonlarca kişi, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte, emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri yeniden gündemin üst sıralarına oturdu. Bankalar, emekli maaşını kendilerine taşıyan müşterilere daha cazip fırsatlar sunarak promosyon ödemelerini artırmaya devam ediyor. Bu süreçte emekliler, promosyon tekliflerini değerlendirerek en avantajlı seçeneği bulmaya çalışıyor. Ödemeler, bankalar arasında değişkenlik gösterirken rekabetin artması promosyon miktarlarını da yukarı çekiyor.
Bankalar ise yeni müşterileri çekmek için kesenin ağzını açtı.
İşte ekim ayının gelmesiyle beraber 18 Bin TL’ye kadar promosyon ödemesi veren bankaların kampanyaları…
AKBANK
Maaşını taşıyan ve kredi kartı kullanıp belirli harcama sözü veren emeklilere 2 bin 500 TL'lik chip para veriyor. Akbank’ın emekli promosyon ödemesi 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıl boyunca buradan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Örneğin, 20.000 TL üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon alabiliyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi Bankası emeklilere en az 12 bin TL, en fazla 15 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. Banka, ek promosyon taahhütnamesi ile bu tutarı 18 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor.
ING Bank
3 yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. Banka, 3 otomatik ödeme talimatı verenlere de 3 bin TL’ye kadar ek ödeme yapıyor. Böylelikle bankanın toplam promosyon ödemesi 18 bin TL’ye ulaşıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasındakilere 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasındakilere 12.500 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL promosyon ödemesi sunuyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli maaşını buradan alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. SGK emeklilerine yönelik bu promosyon, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.
HALKBANK
Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Örneğin, 10.000-14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000-19.999,99 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon alıyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını buraya taşıyan SGK emeklilerine toplamda 24.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
12.000 TL'lik promosyonun yanı sıra, alışverişlerde kullanılacak Troy Emekli Kredi Kartı ile yıllık 12.000 TL'ye kadar ek kazanç imkanı sağlanıyor.
FİBABANK
Fibabanka, emekli maaşını buradan almak isteyenlere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, 15.000 TL'ye varan promosyon ve kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim fırsatı sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için promosyon tutarı 15.000 TL olarak belirlenmiş.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, maaşını 36 ay boyunca buradan almayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, maaş aralığına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon tutarı 12.000 TL olarak belirlenmiş.
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını buradan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.