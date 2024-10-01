SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zamlı ödenecek! Rekor artışla rakamlar değişti: 12.500 TL taban maaş alan emekli...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan milyonlarca kişi, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte, emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri yeniden gündemin üst sıralarına oturdu. Bankalar, emekli maaşını kendilerine taşıyan müşterilere daha cazip fırsatlar sunarak promosyon ödemelerini artırmaya devam ediyor. Bu süreçte emekliler, promosyon tekliflerini değerlendirerek en avantajlı seçeneği bulmaya çalışıyor. Ödemeler, bankalar arasında değişkenlik gösterirken rekabetin artması promosyon miktarlarını da yukarı çekiyor.