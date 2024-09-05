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SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! 12.500 TL maaş alana enflasyon hesabı: İşte kalem kalem yeni maaşlar...

09:28 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına bağlı olarak hesaplanıyor. Ağustos ayı enflasyonunun %2,47 olarak açıklanması, emekli maaşları üzerinde önemli bir etki yaratacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı, yılın ikinci yarısındaki (Temmuz-Aralık) enflasyon farkına göre belirlenecek.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025'te yapılacak zam, 2024 yılının ikinci yarısındaki (Temmuz-Aralık) enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu zam, kök maaşlara yansıyacak ve emekliler 2025 yılına yeni maaşlarla başlayacaklar. 2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, Ocak ayında %49.25 ve Temmuz ayında %24.73 oranında artırılmıştı. Şimdi gözler, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon verilerine çevrildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyonu %3,23, Ağustos ayı enflasyonu ise %2,47 olarak belirlendi. Bu durumda, iki aylık enflasyon oranı %5,78 olarak gerçekleşti. Emeklilerin Ocak 2025 zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyonun ilk iki ayı böylece tamamlanmış oldu. Kalan dört ayın verileri ise zam oranını kesinleştirecek.

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Merkez Bankası Beklentileri:

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonunu %38 olarak tahmin ediyor ve bu durumda 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon artışı %10,64 olacak. Ancak, enflasyonun üst bandı %42 olarak belirtilmiş durumda. Eğer bu oran yakalanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %13,84 seviyesine çıkabilir.

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Ekonomistlerin Tahminleri:

Ekonomistlerin beklenti anketlerine göre, 2024 yılı enflasyonu %42,84 ile %49,39 aralığında tahmin ediliyor. Buna göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon, yani emeklilerin zam oranı %14,52 ile %19,77 arasında değişebilir. Sonuç olarak, yılın kalan dört ayındaki enflasyon oranları, emeklilerin alacağı zam miktarını netleştirecek ve Ocak 2025'te maaşlarına yansıyacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025 zammı, farklı oranlara göre nasıl etkileneceklerine dair hesaplamalar aşağıdaki gibidir:

Mevcut maaş: 12.500 TL

%5.78 zamlı: 13.222,50 TL

%10.64 zamlı: 13.830,00 TL

%19.77 zamlı: 14.971,25 TL

Mevcut maaş: 12.600 TL

%5.78 zamlı: 13.328,28 TL

%10.64 zamlı: 13.940,64 TL

%19.77 zamlı: 15.091,02 TL

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Mevcut maaş: 12.700 TL

%5.78 zamlı: 13.434,06 TL

%10.64 zamlı: 14.051,28 TL

%19.77 zamlı: 15.210,79 TL

Mevcut maaş: 12.800 TL

%5.78 zamlı: 13.539,84 TL

%10.64 zamlı: 14.161,92 TL

%19.77 zamlı: 15.330,56 TL

Mevcut maaş: 12.900 TL

%5.78 zamlı: 13.645,62 TL

%10.64 zamlı: 14.272,56 TL

%19.77 zamlı: 15.450,33 TL

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Mevcut maaş: 13.000 TL

%5.78 zamlı: 13.751,40 TL

%10.64 zamlı: 14.383,20 TL

%19.77 zamlı: 15.570,10 TL

Mevcut maaş: 13.100 TL

%5.78 zamlı: 13.857,18 TL

%10.64 zamlı: 14.493,84 TL

%19.77 zamlı: 15.689,87 TL

Mevcut maaş: 13.200 TL

%5.78 zamlı: 13.962,96 TL

%10.64 zamlı: 14.604,48 TL

%19.77 zamlı: 15.809,64 TL

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Mevcut maaş: 13.400 TL

%5.78 zamlı: 14.174,52 TL

%10.64 zamlı: 14.825,76 TL

%19.77 zamlı: 16.049,18 TL

Mevcut maaş: 13.500 TL

%5.78 zamlı: 14.280,30 TL

%10.64 zamlı: 14.936,40 TL

%19.77 zamlı: 16.168,95 TL

Mevcut maaş: 13.600 TL

%5.78 zamlı: 14.386,08 TL

%10.64 zamlı: 15.047,04 TL

%19.77 zamlı: 16.288,72 TL

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Mevcut maaş: 13.700 TL

%5.78 zamlı: 14.491,86 TL

%10.64 zamlı: 15.157,68 TL

%19.77 zamlı: 16.408,49 TL

Mevcut maaş: 13.800 TL

%5.78 zamlı: 14.597,64 TL

%10.64 zamlı: 15.268,32 TL

%19.77 zamlı: 16.528,26 TL

Mevcut maaş: 13.900 TL

%5.78 zamlı: 14.703,42 TL

%10.64 zamlı: 15.378,96 TL

%19.77 zamlı: 16.648,03 TL

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Mevcut maaş: 14.000 TL

%5.78 zamlı: 14.809,20 TL

%10.64 zamlı: 15.489,60 TL

%19.77 zamlı: 16.767,80 TL

Mevcut maaş: 14.100 TL

%5.78 zamlı: 14.914,98 TL

%10.64 zamlı: 15.600,24 TL

%19.77 zamlı: 16.887,57 TL

Mevcut maaş: 14.200 TL

%5.78 zamlı: 15.020,76 TL

%10.64 zamlı: 15.710,88 TL

%19.77 zamlı: 17.007,34 TL

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Mevcut maaş: 14.300 TL

%5.78 zamlı: 15.126,54 TL

%10.64 zamlı: 15.821,52 TL

%19.77 zamlı: 17.127,11 TL

Mevcut maaş: 14.400 TL

%5.78 zamlı: 15.232,32 TL

%10.64 zamlı: 15.932,16 TL

%19.77 zamlı: 17.246,88 TL

Mevcut maaş: 14.500 TL

%5.78 zamlı: 15.338,10 TL

%10.64 zamlı: 16.042,80 TL

%19.77 zamlı: 17.366,65 TL

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Mevcut maaş: 14.600 TL

%5.78 zamlı: 15.443,88 TL

%10.64 zamlı: 16.153,44 TL

%19.77 zamlı: 17.486,42 TL

Mevcut maaş: 14.700 TL

%5.78 zamlı: 15.549,66 TL

%10.64 zamlı: 16.264,08 TL

%19.77 zamlı: 17.606,19 TL

Mevcut maaş: 14.800 TL

%5.78 zamlı: 15.655,44 TL

%10.64 zamlı: 16.374,72 TL

%19.77 zamlı: 17.725,96 TL

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Mevcut maaş: 14.900 TL

%5.78 zamlı: 15.761,22 TL

%10.64 zamlı: 16.485,36 TL

%19.77 zamlı: 17.845,73 TL

Mevcut maaş: 15.000 TL

%5.78 zamlı: 15.867,00 TL

%10.64 zamlı: 16.596,00 TL

%19.77 zamlı: 17.965,50 TL

Mevcut maaş: 15.500 TL

%5.78 zamlı: 16.395,90 TL

%10.64 zamlı: 17.149,20 TL

%19.77 zamlı: 18.564,35 TL

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Mevcut maaş: 16.000 TL

%5.78 zamlı: 16.924,80 TL

%10.64 zamlı: 17.702,40 TL

%19.77 zamlı: 19.163,20 TL

Mevcut maaş: 16.500 TL

%5.78 zamlı: 17.453,70 TL

%10.64 zamlı: 18.255,60 TL

%19.77 zamlı: 19.762,05 TL

Mevcut maaş: 17.000 TL

%5.78 zamlı: 17.982,60 TL

%10.64 zamlı: 18.808,80 TL

%19.77 zamlı: 20.360,90 TL

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Mevcut maaş: 17.500 TL

%5.78 zamlı: 18.511,50 TL

%10.64 zamlı: 19.362,00 TL

%19.77 zamlı: 20.959,75 TL

Mevcut maaş: 18.000 TL

%5.78 zamlı: 19.040,40 TL

%10.64 zamlı: 19.915,20 TL

%19.77 zamlı: 21.558,60 TL

Mevcut maaş: 18.500 TL

%5.78 zamlı: 19.569,30 TL

%10.64 zamlı: 20.468,40 TL

%19.77 zamlı: 22.157,45 TL

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Mevcut maaş: 19.000 TL

%5.78 zamlı: 20.098,20 TL

%10.64 zamlı: 21.021,60 TL

%19.77 zamlı: 22.756,30 TL

Mevcut maaş: 19.500 TL

%5.78 zamlı: 20.627,10 TL

%10.64 zamlı: 21.574,80 TL

%19.77 zamlı: 23.355,15 TL

Mevcut maaş: 20.000 TL

%5.78 zamlı: 21.156,00 TL

%10.64 zamlı: 22.128,00 TL

%19.77 zamlı: 23.954,00 TL

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