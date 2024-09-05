SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! 12.500 TL maaş alana enflasyon hesabı: İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyonu %3,23, Ağustos ayı enflasyonu ise %2,47 olarak belirlendi. Bu durumda, iki aylık enflasyon oranı %5,78 olarak gerçekleşti. Emeklilerin Ocak 2025 zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyonun ilk iki ayı böylece tamamlanmış oldu. Kalan dört ayın verileri ise zam oranını kesinleştirecek.