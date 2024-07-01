TABLOYA BAK YENİ MAAŞINI HESAPLA: Ek ödeme artıyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı Çarşamba günü kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranı kadar artacak. 2024 Temmuz zammı, ek ödeme tutarlarını da yükseltecek. Ayrıca, en düşük emekli maaşı için iki farklı formül değerlendiriliyor. İşte ek ödeme dahil emekli maaşı hesaplama tabloları ve ödeme takvimi...
Emekli maaşları, TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından artacak. 16 milyon emekli, Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, yeniden yükselecek.
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI EK ÖDEMELERİ DE YUKARI ÇEKECEK
Emekliler ve memurlar ile birlikte milyonlarca vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli ve memur maaşlarının dışında sosyal ödemelere yapılacak artışlar da bu tarihte belli olacak. Öte yandan milyonlarca emeklinin maaş artışı 3 Temmuz'da belli oluyor. Artan maaşlar emeklinin ek ödeme rakamlarını da yukarı çekecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor.
Bu yıl 5 aylık enflasyon yüzde 22,72 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 25,80 çıkması bekleniyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz enflasyon artışı yüzde 25,8 olurken memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yaklaşık yüzde 21 olarak hesaplanıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Yapılacak enflasyon artışı dışında emekliler için bir süredir uygulanan taban maaşların da değişmesi gündemde. Kök aylıkları düşük olan emeklilere bir süredir seyyanen ödeme yapılıyor. Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılan taban maaşlarda uygulama da Temmuz'da değişecek.
Şu anda 10 bin liranın altındaki tüm kök aylıklar bu rakama tamamlanıyor. Temmuz artışları da yine kök aylıklara yapılacak.
Eğer taban maaşın altında kalmaya devam ederse bu kez seyyanen ödeme yapılmaya devam edilecek. Taban maaş artışında da enflasyon oranlarının etkili olması bekleniyor. Buna göre de 2 formül öne çıkıyor:
MEVCUT: 10.000 TL
İlk 6 aylık enflasyona göre: 12.581 TL
2024 yılı enflasyon tahminine göre: 13.800 TL
YÜZDE 4-5 ORANINDA EK ÖDEME VAR
Tüm emekliler maaş artışlarının yanında bir de ek ödemeyi maaşlarında görüyor. Maaşa göre yüzde 4 veya yüzde 5 olarak uygulanan ek ödemeler bir vergi iadesi olarak her emekliye her ay ödeniyor. Bu ek ödeme miktarları maaşa göre hesaplandığından emekli aylıklarında artış yaşandığında ek ödemeler de otomatik olarak yükselmiş oluyor.
EMEKLİ KÖK MAAŞA EKLENİYOR
Emeklilerin aylıklara iki bölümden oluşuyor. Bunlar net yani kök maaş ve ek ödeme. Kök maaşı 10 bin liranın altındaki emeklilerin maaşı ise üç bölümden oluşuyor. Onlarda kök maaş ek ödeme ve 10 bin liraya tamamlanan seyyanen destek (5510 Ek 19 ödemesi) yer alıyor. Ancak tüm artışlar kök maaşa yani net maaşa yapılıyor. Dolayısıyla bu net maaş üzerinden de yüzde 4 ek ödeme hesaplanıyor.
HESABA YATACAK EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
Örneğin 15 bin lira net maaşı olan bir emekliye ayrıca yüzde 4 ek ödemeyle 600 lira daha ödeniyor. Böylece bankaya yatırılan para 15 bin 600 TL oluyor. Temmuz ayında refah payı hariç enflasyon artışının yüzde 25 beklendiği varsayıldığında bu emeklimizin 15 bin lira olan net maaşı 18 bin 750 TL'ye çıkacak.
Yeni ek ödeme işte bu rakamdan hesaplanacak. Daha önce 600 lira olan ek ödeme böylece 18 bin 750 liranın yüzde 4'ü olarak 750 TL olacak. Böylece daha önce hesabına 15 bin 600 TL yatırılan emeklinin hesabına 19 bin 500 TL yatırılmış olacak.
NOT: Nihai rakamlar 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı sonrası kesinleşecek ve hesaba yatacak tutarlar belli olacak.