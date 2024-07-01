TABLOYA BAK YENİ MAAŞINI HESAPLA: Ek ödeme artıyor! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

YÜZDE 4-5 ORANINDA EK ÖDEME VAR

Tüm emekliler maaş artışlarının yanında bir de ek ödemeyi maaşlarında görüyor. Maaşa göre yüzde 4 veya yüzde 5 olarak uygulanan ek ödemeler bir vergi iadesi olarak her emekliye her ay ödeniyor. Bu ek ödeme miktarları maaşa göre hesaplandığından emekli aylıklarında artış yaşandığında ek ödemeler de otomatik olarak yükselmiş oluyor.