Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 Şubat tarihli taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası daha eklendi. Zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edildi. İşte sahte ürünler listesine eklenen o markalar...
Gıdada taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yenileri eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapanları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık son yaptığı testlerde peynir ve zeytinyağlarında aykırılıklar tespit etti.
İFŞALAR DEVAM EDİYOR
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Son yapılan testlerde; zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edildi.
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Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar