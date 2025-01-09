Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 31 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde köfte ve kıymada kanatlı et, baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta ve zeytinyağında bitkisel yağ tespit edildi. Listede kırmızı toz biberden beyaz peynire, tereyağından yoğurda, sumaktan baklavaya kadar birçok ürün yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Et ve Süt Kurumu'nun taklit eden iki şubede hile yapıldığı da ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan Et Balık isimli şubelerde kıymada kanatlı eti tespit edildi.
Kayseri'de faaliyet gösteren Ada Izgara ile Köfteci Talih Usta'nın köftelerinde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
Kahramanmaraş'ta üretim yapan Safir Baklava'nın ürünlerinde de yer fıstığı tespit edildi.
Manda yoğurdunu inek sütünden yapıp sattılar
Avara Sucukları firmasının sattığı manda yoğurdunun da inek sütünden yapıldığı tespit edildi. Sumağın içinden gıda boyası, zeytinyağından da tohum yağları çıktı. Safir marka baklavanın içinde yer fıstığı, Şanlı marka yoğurtta nişasta olduğu tespit edildi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
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ALERJİSİ OLANLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Özellikle kırmızı toz biberde çıkan domates; domatese alerjisi olan bir kişiler için endişe yarattı.
KEKİKTE YABANCI MADDE
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