Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak yaptığı kontrollerde taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ait bilgileri yayınlıyor. Son olarak 29 Ocak tarihli hileli ürünlerin listesi paylaşıldı. Daha önceden de taklit ve tağşiş listesinde yer alan zeytinyağı ve peynir gibi ürünler son yayınlanan listede yeniden yer aldı. İşte bakanlık tarafından yayınlanan o liste.

1 /7 Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait bilgileri paylaştı. Sağlığı tehlikeye düşebilecek gıdaların açıklandığı listede, zeytinyağı ve kaşar peyniri gibi ürünler yer alıyor. İşte 29 Ocak taklit ve tağşiş yapılan ürünler.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN ÜRÜNLERİN LİSTESİ

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4 /7 Tarım ve Orman Bakanlı'ğından yapılan açıklama;

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.

5 /7 Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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Örneğin : Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi, peynire margarin katılması vb. Kamuoyunun bilgisine sunulur.