Tarım Kredi Market Katalog Kat Kat Fırsat İndirimleri: 24-29 Eylül 2025 bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel indirimli ürün fiyatları listesi

15:1324/09/2025, Wednesday
Eylül ayına özel Tarım Kredi Kooperatif Market indirim kataloğu yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Salıdan pazartesiye geçerli olacak Tarım Kredi Market indirimli ürünleri 23 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla müşterileri ile buluştu. İşte, 23-29 Eylül 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel indirimli ürünler fiyat listesi...

İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler 30 Eylül Salı gününe kadar geçerli olan Tarım Kredi Market kataloğunu merak ediyor. Makarna ve çorba çeşitlerinden, pudinglere, sineksavarlardan bebek bezine varıncaya kadar pek çok üründe indirim var. İşte, 30 Eylül'e kadar geçerli olan Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi kataloğu...

23-29 EYLÜL 2025 TARIM KREDİ MARKET KATALOĞU

Karışık Kuruyemiş Çiğ - 109,90 TL

Gofret Çeşitleri Kakaolu, Vanilyalı - 23,90 TL

Züber Nohut Cips Çeşitleri - 44,90 TL

Familia Natural Tuvalet Kağıdı - 248 TL

Ülker Olala Sufle - 24,90 TL

Ülker Probis Sandviç Kek - 49,90 TL

Ülker Napoliten - 29,90 TL

Peros Yumuşatıcı Çeşitleri - 89,90 TL

Sarıyer Şekersiz Kola - 39,50 TL

Elit Bulaşık Makinesi Kapsülü - 99 TL

