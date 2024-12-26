Tarım Kredi Kooperatif Market yılın son indirim müjdesi! 113 üründe indirimli satış...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Aralık ayına özel indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. 24 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesi açıklandı. Onlarca ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. İşte, 24 Aralık 2024'ten itibaren Tarım Kredi Marketlerde geçerli olan indirimli ürünler listesi ve detaylar…

1 /9 TK Çiçek Balı: 99 TL Master Potato Çeşitleri: 59,90 TL Cipso Çeşitleri: 27,50 TL Çerezos Çeşitleri: 27,50 TL Ülker Kare Çikolata Çeşitleri: 29,90 TL

2 /9 Pakmaya Sade Krem Şanti: 39,75 TL Pakmaya 10'lu Hamur Kabartma Tuzu: 15,75 TL Pakmaya 10'lu Şekerli Vanilin: 10,75 TL Pakmaya Damla Çikolata Çeşitleri: 59 TL TK Kornişon Turşu: 37,50 TL TK Karışık Turşu: 23,50 TL

3 /9 TK Kızartılmış Yer Fıstığı: 96,90 TL TK Paketli Kavrulmuş Antep Fıstığı: 123,90 TL

4 /9 Bütün Piliç Çeşitleri: 84 TL TK Dana Macar Salam Dilimli: 18,50 TL Superfresh Soğan Halkası Gurme: 75,90 TL Superfresh Pizza King 4'lü: 159 TL

5 /9 TK Patlatmalık Mısır: 16,90 TL Tukaş Sos Çeşitleri: 32,50 TL Misafir Çiğköfte: 69,90 TL Uno Pastaban Kakaolu 3 Kat: 69,95 TL Pakmaya Kakao: 43 TL

6 /9 TK Acı Biber Turşusu: 29,50 TL TK Anadolu Makarna Çeşitleri: 11,75 TL TK Anadolu Osmancık Pirinç: 49,90 TL TK Natürel Birinci Zeytinyağı: 269 TL Superfresh Süt Mısır: 54,90 TL Köytav Ördek: 159 TL Maret Donuk Soslu Dana Döner: 112,90 TL

7 /9 Kahve Dünyası Bonte Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi: 26,90 TL Ülker Probis Sandviç Bisküvi: 42,90 TL Ülker Çokoprens: 34,90 TL Ülker Atıştırmalık Tahıl Cipsi Yoğurt & Mevsim Yeşillikli: 11,45 TL TK Sade Mısır ve Pirinç Patlağı: 11,45 TL

8 /9 TK Dondurulmuş Parmak Patates: 49,90 TL TK Dondurulmuş Sahlep: 69,90 TL Sütaş Ayran: 49,90 TL TK %18 Yağlı Krema: 25 TL