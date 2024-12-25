Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tarım Kredi Kooperatif Market yılın son indirim müjdesi! KAT KAT fırsatlar ile 113 üründe indirimli satış...

Tarım Kredi Kooperatif Market yılın son indirim müjdesi! KAT KAT fırsatlar ile 113 üründe indirimli satış...

11:4025/12/2024, mercredi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong>Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market 24 Aralık 2024</strong></p>
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market 24 Aralık 2024

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Aralık ayına özel indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. 24 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesi açıklandı. Onlarca ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. İşte, 24 Aralık 2024'ten itibaren Tarım Kredi Marketlerde geçerli olan indirimli ürünler listesi ve detaylar…

TK Çiçek Balı: 99 TL

Master Potato Çeşitleri: 59,90 TL

Cipso Çeşitleri: 27,50 TL

Çerezos Çeşitleri: 27,50 TL

Ülker Kare Çikolata Çeşitleri: 29,90 TL

Pakmaya Sade Krem Şanti: 39,75 TL

Pakmaya 10'lu Hamur Kabartma Tuzu: 15,75 TL

Pakmaya 10'lu Şekerli Vanilin: 10,75 TL

Pakmaya Damla Çikolata Çeşitleri: 59 TL

TK Kornişon Turşu: 37,50 TL

TK Karışık Turşu: 23,50 TL

TK Kızartılmış Yer Fıstığı: 96,90 TL

TK Paketli Kavrulmuş Antep Fıstığı: 123,90 TL

Bütün Piliç Çeşitleri: 84 TL

TK Dana Macar Salam Dilimli: 18,50 TL

Superfresh Soğan Halkası Gurme: 75,90 TL

Superfresh Pizza King 4'lü: 159 TL

TK Patlatmalık Mısır: 16,90 TL

Tukaş Sos Çeşitleri: 32,50 TL

Misafir Çiğköfte: 69,90 TL

Uno Pastaban Kakaolu 3 Kat: 69,95 TL

Pakmaya Kakao: 43 TL

TK Acı Biber Turşusu: 29,50 TL

TK Anadolu Makarna Çeşitleri: 11,75 TL

TK Anadolu Osmancık Pirinç: 49,90 TL

TK Natürel Birinci Zeytinyağı: 269 TL

Superfresh Süt Mısır: 54,90 TL

Köytav Ördek: 159 TL

Maret Donuk Soslu Dana Döner: 112,90 TL

Kahve Dünyası Bonte Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi: 26,90 TL

Ülker Probis Sandviç Bisküvi: 42,90 TL

Ülker Çokoprens: 34,90 TL

Ülker Atıştırmalık Tahıl Cipsi Yoğurt & Mevsim Yeşillikli: 11,45 TL

TK Sade Mısır ve Pirinç Patlağı: 11,45 TL

TK Dondurulmuş Parmak Patates: 49,90 TL

TK Dondurulmuş Sahlep: 69,90 TL

Sütaş Ayran: 49,90 TL

TK %18 Yağlı Krema: 25 TL

TK Dana Kokteyl Sosis: 59,90 TL

Kuzuoğlu Vakumlu Somon Dilim Fileto: 179,90 TL

Bando Somon Fileto: 179,90 TL

Özlem Küvet Dana Kış Sucuğu: 549,90 TL

#tarım kredi kooperatif indirimli ürünler
#Tarım Kredi Kooperatifi
#indirimli ürünler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA GELİŞMELER 25 ARALIK! İnfaz düzenlemesi çıktı mı ne zaman çıkacak?