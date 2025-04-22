Tarım Kredi Market nisan ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Market 23 Nisan Çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Kredi Marketleri'nden çocukları sevindirecek bir kampanya geldi. Yüzde 40’a varan indirimlerle pek çok oyuncak raflarda yerlerini alıyor. Peki bugün Tarım Kredi’ye hangi ürünler geliyor? 22-28 Nisan Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu ile güncel fiyat listesi.

1 /12 Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında avantajlı kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Tarım Kredi marketlerde yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Buna göre 23 Nisan 2025 tarihli Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda marketlere gelecek ürünler de netleşti.

2 /12 Tombul Temizlik Seti ve Arabası (7 parça): 201 TL Mini Puset Yataklı: 90 TL City Yarış F1 Seti: 239 TL Şirin Bebek Pastalı: 252 TL Hastane Seti (18 cm): 246 TL Süper Doktor Seti Çantası: 126 TL Eti Puf Kakaolu, Renkli 18g/ Hindistan Cevizli 16g: 3,00 TL Eti Balık Kraker 85g: 11,90 TL Ülker Sade Çubuk Kraker 40g: 4,00 TL Ülker Pizza Kraker 76g: 9,50 TL Ülker Napoliten 33g: 23,90 TL Tarım Kredi Sade Kremalı Bisküvi 61g: 6,90 TL Tarım Kredi Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 85 TL Tiryaki Çay 209,90 TL

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