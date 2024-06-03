Tarım Kredi marketinde neler var? Kooperatif markette hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Kooperatif Marketleri'nde et, süt, peynir, bakliyat, içecek ve kuruyemiş gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor. Tarım Kredi Market 3-7 Haziran tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini paylaştı. Peki Tarım Kredi Market indirim kataloğu hangi ürünler var? İşte güncel Tarım Kredi Market indirimli fiyat listesi.

1 / 52 Tarım Kredi Kooperatif Market'te haziran ayına özel yeni indirimli ürünler ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28 Mayıs-7 Haziran tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Market indirimleri arasınıda sıvıyağ, tereyağı, pirinç, bulgur, bakliyat ürünleri, turşu, salça, süt, yoğurt, peynir, et ve tavuk gibi ürünlerde indirim söz konusu. İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

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