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Tarım Kredi Market'te Temmuz kataloğu açıklandı! Aşurelikten tut aperatife kadar hepsinde indirim var: 75 TL beyaz peynir, 23 TL çay çeşitleri, 48 TL kuru üzüm...

15:46 - 11/07/2024 Thursday
Yeni Şafak

Bu hafta Tarım Kredi Market'te yüzlerce üründe indirim fırsatları sizleri bekliyor! Temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu özel fırsatları kaçırmayın. Alışveriş listenizi hazırlayın ve büyük tasarruflarla dolu bu indirim şölenine katılın! İşte Tarım Kredi Market'in 9 - 12 Temmuz tarihleri arasındaki indirimli ürünler kataloğu...

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Temel gıda, atıştırmalık temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu özel fırsatları kaçırmayın. Alışveriş listenizi hazırlayın ve büyük tasarruflarla dolu bu indirim şölenine katılın! İşte Tarım Kredi market 9 - 12 Temmuz indirimli ürünler kataloğu...

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