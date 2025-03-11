Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve etiket yapan firmalar kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucunda güncellenen taklit ve tağşiş listesine birçok firma daha eklendi. İşte 11 Mart Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucunda güncellenen taklit ve tağşiş listesine birçok firma daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi...