Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucunda güncellenen taklit ve tağşiş listesine birçok firma daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi...