Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ sürekli işçi alımı yapıyor. TCDD işçi alımı için başvurular 16 Ağustos’ta sona erdi. İŞKUR TCDD işçi alımı sonuçları sonuçları henüz açıklanmadı. Peki TCDD 195 Personel alımı kapsamında başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav detayları nedir?
TCDD personel alımı yapıyor. TCDD personel alımı için İŞKUR üzerinde geçtiğimiz gün ilan yayımlamıştı. Söz konusu yayımlanan işçi personel alımı ilanına göre TCDD bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 195 Kamu İşçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda başvurusunu yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, belirsiz süreli 195 işçi alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Genel Müdürlüğümüze çeşitli unvanlarda 195 daimi işçi alımı yapılacaktır. denildi. TCDD işçi alımı başvurular 12.08.2024-16.08.2024 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi üzerinden kabul edildi.
TCDD İşçi Alımı Hangi Branş-Kadrolarda Yapılacak?
35 Kişi Lokomotif Tamircisi,
16 Kişi Motor Tamircisi,
13 Kişi Elektronik İşçisi,
5 Kişi Kaynakçı,
31 Kişi Vagon İmal ve Tamircisi,
35 Kişi Elektrikçi,
60 Kişi Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü.
TCDD İşçi Alımı Hangi İllerde Yapılacak?
Adaylar, başvurdukları bölüme göre farklı şehirlerde göreve başlayacak. Liste şöyle;
İstanbul
Ankara
Kütahya
Afyonkarahisar
Mersin
Malatya
Siirt
Van
Sivas
Erzincan
İzmir
Kayseri
Eskişehir
Balıkesir
Bilecik
Edirne
Diyarbakır
Bitlis
Samsun
Uşak
TCDD İşçi Alımı Sözlü Sınav Nasıl Yapılacak?
İŞKUR tarafından bildirilecek NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
TCDD İşçi Alımı Sözlü Sınav İçn İstenen Belgeler Nelerdir?
Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.),
Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),
İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı),
Başvuru Formu.
TCDD İşçi Alımı Başvuru Şartları Nedir?
1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,
5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6) Tüm illerdeki işyerlerinde ihtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
7) Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
8) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
9) Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
10) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır, 11) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.