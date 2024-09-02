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Devlet Demiryolları işçi alımı ne zaman yapılacak? İşte TCDD işçi alımı yapılacak iller listesi...

09:33 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:33 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>TCDD 109 işçi alımı yapacak!</p>
TCDD 109 işçi alımı yapacak!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı ne zaman yapılacak? TCDD, yeni personel alımları ile ilgili ilanlarını resmi kanallar üzerinden duyuruyor. Devlet Demiryolları personel alımı için başvuru şartları da bu ilanlarda detaylı olarak belirtilmektedir. TCDD alımı başvuru şartları arasında genellikle belirli bir yaş aralığında olmak, ilgili alanda deneyim sahibi olmak ve gerekli eğitimleri tamamlamış olmak gibi kriterler yer alır. Peki TCDD işçi alımı ne zaman? Devlet Demiryolları (TCDD) personel alımı alımı başvuru şartları neler? TCDD işçi alımı hangi illerde yapılacak?

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TCDD, düzenli olarak gerçekleştirdiği personel alımlarıyla sektöre yeni katılımlar sağlamaktadır. TCDD işçi alımı başvuruları genellikle İŞKUR üzerinden ilan edilmekte ve belirli bir süre içerisinde online olarak kabul edilmektedir. Devlet Demiryolları personel alımı için başvuru şartları arasında yaş sınırı, eğitim düzeyi, askerlik durumu gibi kriterler yer almaktadır. TCDD alımı başvuruları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için resmi web sitesini takip etmek ve güncel duyuruları incelemek önemlidir. Peki TCDD işçi alımı ne zaman? Devlet Demiryolları (TCDD) personel alımı alımı başvuru şartları neler?

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TCDD işçi alımı ne zaman?

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi alınacak.

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İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

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Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı başvuruları nereden nasıl yapılır?

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

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Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı başvuru şartları nedir?

Başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

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TCDD işçi alımı hangi illerde yapılacak?

Toplam 109 işçi, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.

#TCDD işçi
#TCDD işçi alımı
#Devlet Demiryolları
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