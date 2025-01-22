2025 ilave tediye ödeme takvimi merak konusu. Kamu işçileri ve taşeron çalışanları 2025 yılında alacakları ilave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin takvimi merak ediyor. Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri nin ikinci yarısı, 13 Aralık 2024 tarihinde yapıldı. Tediye ödemelerini alan kamu işçilerinin gözü kuşağı bu kez 2025 yılı tediye tarihleri nde. Peki tediyeler ne zaman verilecek? 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? 2025 yılı için tediye ödeme tarihleri ne zaman belli olacak?