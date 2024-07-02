Kıdem tazminatı tavanı hesaplaması 2024 temmuz zammı öncesi gündeme geldi. Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayı sonrası maaşlarını zamlı alacak. Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihte belli olacak. Peki, 2024 kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak? 024 Temmuz ayında kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

1 / 12 Kıdem tazminatı tavanı 2024 ocak ayında 35 bin 58 lira olmuştu. Peki, yeni kıdem tazminatı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte, kıdem tazminatı hesaplama tablosu ve ayrıntılar...

2 / 12 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

3 / 12 Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

4 / 12 Kıdem tazminatı tavan 35 bin 58 lira olurken bedelli askerlik 182 bin 609 lira olarak ödeniyor.

5 / 12 Kıdem tazminatı tavanının 42 bin 70 liraya yükselmesi bekleniyor.

Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.

6 / 12 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Temmuz kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra netlik kazanacak.

7 / 12 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

8 / 12 12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

9 / 12 1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı 2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı 3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı 4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı 5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar







10 / 12 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor. Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek. Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.





11 / 12 KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor.

