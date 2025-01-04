Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz aylarından itibaren sosyal konut seferberliği başlatılacağını açıklamasıyla birlikte, TOKİ'nin 2025 yılı sosyal konut projelerine yönelik başvuru tarihleri merak konusu oldu. Vatandaşlar, uygun fiyatlı konut sahibi olabilmek için başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Peki TOKİ başvuru e-devlet 2025 ne zaman?
"TOKİ başvuru e-devlet 2025 ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlanacağı yaz aylarından itibaren Türkiye genelinde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planladıklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, 2025 yılında hayata geçirilecek TOKİ projelerine yönelik başvuru süreci ve detaylar merak konusu oldu.
CUMHURBAŞKANI'NDAN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada TOKİ sosyal konut yapımına değindi.
Erdoğan, konut ile kira fiyatlarının, enflasyon artışında ve hayat pahalılığı algısının yerleşmesinde önemli rol oynadığını belirterek, 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisini asimetrik olarak gördüklerini söyledi.
Bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi... Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
2025 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı. TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.
İHALE TARİHLERİ DE AÇIKLANDI
Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu.
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.