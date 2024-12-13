TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başladı mı, E-Devlet TOKİ başvuru 2025 ne zaman?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların, başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Gelir durumu, daha önce konut sahibi olma durumu gibi kriterler, başvuru yapabilmek için belirlenen şartlar arasında yer alması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk" dedi. Peki TOKİ 250 bin konut başvuru ne zaman başlayacak, E-Devlet TOKİ başvuru ekranı ne zaman açılacak, sosyal konut başvurusu şartları ne? İşte detaylar.

1 /8 TOKİ 250 bin konut başvurusu için tarih ve şartlar merak konusu. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuruları belirli tarihler arasında kabul ediyor. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirlenen gelir sınırını aşmamak ve ikamet şartlarını sağlamak yer alması bekleniyor. Vatandaşlar E-Devlet TOKİ başvuru ekranı ile TOKİ 250 bin konut başvuru şartları, ödeme planı ve başvuru tarihlerini beklemeye başladı. İşte detaylar.

2 /8 TOKİ 250 bin konut başvurusu olacak mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.

3 /8 Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık.

4 /8 Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

5 /8 TOKİ 250 bin konut projesi hangi illerde var? Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.

6 /8 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.

7 /8 TOKİ 250 bin konut projesinde takvim belli oldu mu? Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu.